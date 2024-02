Bloco Aparelhinho aquece carnaval na Torre de TV nesta segunda-feira

Com uma vibração única, o Bloco Aparelhinho vai se concentrar entre 10h e 19h desta segunda-feira (12/2) na feira da torre de TV, com cortejo na descida do Eixo Monumental. A estimativa da organização é que a folia reúna cerca de 30 mil pessoas.



Há mais de 10 anos Kazuo Okubo, 64 anos, vai ao carnaval candango vestido de Dalai Lama. Ele usa das origens orientais para caracterizar ainda mais a fantasia. “Tem muita gente que me para e pede uma benção uma palavra de amor”, conta. “Carnaval pra mim e a melhor festa do planeta e o aparelhinho sempre tem música de primeira qualidade”, afirma.

Há mais de 10 anos Kazuo Okubo, 64 anos, vai ao carnaval candango vestido de Dalai Lama (foto: Mariana Saraiva/ CB/D.APress)

A engenheira civil Monique Borges, de 40 anos, está vindo do segundo bloco do dia e fica feliz que a chuva deu uma trégua para poder curtir a festa. “Tem sido um carnaval muito bom, e hoje o sol resolveu aparecer e colaborar e esse está prometendo ser um dos dias mais animados” disse. “Eu amo essa data e costumo celebrar ela em todos os anos”, relata.

Monique está animada que a chuva deu uma trégua (foto: Mariana Saraiva/ CB/D.APress)

CB Folia



De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!