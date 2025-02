Tem tradição e rock no carnaval de Brasília com Divinas Tetas e bandas locais

Com 10 anos nas ruas, o bloco Divinas Tetas prepara uma bonita festa para a segunda (3/3) de carnaval. Já tradicional na folia, o grupo chega com os integrantes reflexivos em relação aos processos que viveram. "Completamos 10 anos de história, e essa trajetória nos fez refletir sobre tudo o que vivemos até aqui, tanto como bloco quanto como família", conta Aloizio Lows, vocalista do Divinas.

Eles sabem o quanto é difícil possibilitar esse carnaval para o brasiliense e, por isso, comemoram a data marcante. "Fazer carnaval de rua com essa estrutura é um desafio enorme, mas ver as ruas lotadas de gente celebrando e transbordando alegria faz tudo valer a pena".

O bloco, que canta sucessos da música brasileira, precisou subir o sarrafo e entregar algo a mais neste aniversário. "Para tornar nossa tarde ainda mais inesquecível, teremos a participação de um dos maiores cantores e compositores que já levou Brasília para o mundo: Alexandre Carlo, do Natiruts", adianta Aloizio. "Está até difícil cair a ficha de que isso vai acontecer. Mas vai e será um marco para todos nós!", comemora.

O Divinas Tetas realiza a festa em volta do Museu da República. Logo ao lado, na via S2, o Bloco do Amor preenche o coração da cidade com uma festa inclusiva e diversa. "O carnaval é tudo ao mesmo tempo agora! Viva o Bloco do Amor, que segue fazendo uma festa incrível! Para nós, carnaval é exatamente isso: ocupar as ruas ao máximo, com alegria, respeito e segurança. Quanto mais bloco fazendo a alegria da cidade, melhor!", destaca Aloizio.

Capital do carnaval (e do rock)

O carnaval de Brasília é uma mistura dos gostos de pessoas muito distintas. Dessa forma, é preciso ter lugar para todo mundo. Se o pessoal do axé, samba, frevo e maracatu já tem lugar, os do rock vão se encontrar na Infinu, no Baile do Galinha. A banda Galinha Preta convida ARD, Os Maltrapilhos e Suicídio Coletivo para uma legítima festa carnavalesca do rock. "Vai ser o mesmo de sempre punk sujo velho de guerra", declara Frango Kaos, vocalista do grupo que organiza o evento.

"No carnaval muitos roqueiros ficam sem opção, Brasília é a capital do rock, então temos de fazer algo para nossa nação", observa o artista, que acredita que o carnaval da capital cabe o rock, porque o gênero sempre fez a trilha sonora da cidade. "A festa de rock representa a capital do rock quanto temos somente bandas autorais de rock da cidade no line-up e o público comparece em peso, curte e apoia o evento! Eu digo : isso é nossa cidade! E nossa Brasília! nossa música regional é o rock!", exalta.

A Infinu também receberá Daniel Carvalho e banda hoje, Vivendo e batucando e Baile Latino amanhã, Comboio Kids e Comboio Percussivo no domingo (2/3), Bloco do Folha Seca e Encontro Racional na segunda, Bloco do Pandeiro e Akhi Huna e Amicxs na terça.