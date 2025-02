Gastronomia nutritiva para dar conta dos bloquinhos de carnaval

Afogadinho do vovô ( picadinho de filé ao molho mostarda ), do Restaurante Beirute - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Durante as horas de maratona da festa, é essencial que os foliões mantenham a energia em alta, e uma refeição nutritiva é fundamental. Com isso em mente, o Divirta-se Mais apresenta restaurantes que estarão abertos ao longo de todo o feriado, oferecendo uma variedade de opções que vão desde pratos caseiros e café da manhã até especialidades da culinária árabe. Essa é uma boa alternativa para quem deseja evitar o trabalho de cozinhar e quer se dedicar às festas.

Nos últimos anos, a Vila Planalto tem se destacado como um polo gastronômico, com uma gama de opções que conquistaram o paladar dos brasilienses. Nesta semana, merece destaque o Casarão, um restaurante que atrai muitos visitantes nos fins de semana por sua combinação de comida caseira, atendimento ágil e música popular brasileira. Para os foliões que desejam se aquecer com sambas de enredo, o Casarão é uma excelente escolha.

O gerente Adriano Teixeira ressalta que o encanto da casa é o acolhimento: "O Casarão é um espaço acolhedor, cercado de natureza e situado em uma localização privilegiada na Vila. É ideal para um almoço em família ao som de clássicos da música brasileira nos finais de semana, um happy hour animado com samba, às sextas-feiras, ou uma refeição rápida e saborosa durante a semana", afirma.

Francisco Emílio, proprietário do tradicional restaurante Beirute, na Asa Sul e na Asa Norte, enfatiza a conexão entre a culinária árabe e a cultura carnavalesca do Quadradinho. O bar tornou-se um ponto de encontro para artistas e produtores culturais de diversas origens, incluindo organizadores de blocos, como o Pacotão, que aborda, criticamente, as questões políticas. Foi nesse ambiente com uma atmosfera criativa que se definiram os temas que seriam levados às ruas. Também estavam presentes os produtores do Galinho, que introduziu o frevo em Brasília, entre outros que contribuíram para a construção do carnaval brasiliense.

Frevo árabe

A apreciação dos candangos por pratos árabes é evidenciada pela longevidade pelo êxito de estabelecimentos, como o Beirute. Os generosos almoços e o atendimento quase familiar da casa conquistaram os brasilienses. O proprietário Francisco Emílio expressa sua gratidão por esse carinho e aconselha os clientes que pretendem aproveitar o carnaval a se manterem bem hidratados, intercalando o chope - que, segundo ele, está sempre gelado no Beirute - com um copo de água.

A generosidade das porções oferecidas faz deste restaurante uma boa opção par os foliões que desejam almoçar em grupo. Emílio recomenda, especialmente, o Misto Árabe Frio (R$46,50), um prato que combina kibe cru, pastas de berinjela, coalhada, grão-de-bico e tabule. "A grande vantagem desse prato é que, apesar de ser bastante farto, ele não é pesado. Assim, quem for aproveitar o carnaval pode sair satisfeito, mas sem se sentir empanturrado", explica. Com essa opção, os clientes podem desfrutar de uma refeição leve, ideal para manter a energia durante a maratona da folia. (AM)



Samba caseiro

Há 16 anos, o Casarão serve a comunidade da Vila Planalto com o melhor da comida caseira. Os brasilienses cultivam este restaurante familiar, que se destaca pelo seu bufê variado e completo, oferecendo uma ampla gama de pratos que agradam a todos os paladares. Além disso, o ambiente é animado por um repertório de música popular brasileira de qualidade, nos finais de semana, criando uma atmosfera acolhedora. Os frequentadores não apenas desfrutam de refeições deliciosas, mas também têm a oportunidade de se conectar com a cultura musical do Brasil, tornando cada visita uma experiência agradável. O Casarão se consolidou como um ponto de encontro para amigos e famílias.

"Nosso bufê oferece uma variedade de saladas, carnes e acompanhamentos (com o kilo por R$ 88,90 durante a semana e R$91 o kilo nos finais de semana e feriados) . Para garantir energia no carnaval, sugerimos um almoço reforçado acompanhado de uma cerveja bem gelada, drinks e doses especiais da casa. Para quem prefere se recuperar das festas, um suco natural ou água de coco são ótimas opções. Para manter o ritmo sem perder a energia, recomendamos pratos coloridos e equilibrados, com bastante salada e proteínas, além de uma boa hidratação", sugere o gerente, Adriano Teixeira.

Versão vegana

Inaugurado em novembro de 2022, o Aflora Gastrobar já é reconhecido como o primeiro barzinho totalmente vegano da capital. Com o objetivo de desestigmatizar a comida vegana e vegetariana, o Aflora ganha espaço com opções saborosas e criativas de pratos conhecidos da culinária brasileira de boteco.

Como recomendação para repôr as energias e nutrientes para seguir a festa, a opção de massa de coxinha com espinafre recheada com cebola caramelizada e creme de cogumelo, que acompanha molho de cajá-manga apimentado com flor de sal, é chamada de João-de-Barro (R$ 35,90). Para acompanhar, o drink autoral Jamburujá (R$ 33,90), com cachaça de jambu, maracujá, limão e xarope simples, faz sucesso na casa.

Além de promoções especiais para drinks e petiscos durante o carnaval, o folião acompanha também a programação musical comandada por DJs e grupos carnavalescos. Vitor Albuquerque, idealizador do restaurante, completa "o Aflora é um refúgio em meio ao caos urbano, onde comida boa, drinks autorais e uma comunidade vibrante se encontram".



Energia do Oriente

Para quem pretende aproveitar o carnaval nos bloquinhos pela cidade, a gastronomia japonesa pode ser uma escolha prática, leve e nutritiva, para manter a energia do folião.

Conhecidas pela fácil digestão e ricas em nutrientes, a culinária japonesa é ideal para dar disposição extra durante as longas horas de festa. No Haná, é possível se deliciar com a comida oriental em três modalidades. O rodízio premium (R$ 142,90) com mais de 70 entradas, sushis, cortes especiais, pratos quentes e sobremesas. O buffet light (R$ 109,90), com mais de 50 opções de sushis, 11 pratos quentes e sobremesa.

Além disso, a opção à la carte também está disponível, com entradas, pratos quentes, combinados e muito mais. O combo Hanazinho (R$ 49,90) é composto por seis sashimis a escolha e seis sushis, sendo dois niguiri de salmão, dois uramaki e dois philadelphia. Para dividir com os amigos, as opções com mais peças também estão disponíveis. O combo Família (R$ 239,90) vem com 70 peças, divididas entre 16 sashimis à escolha, oito uramaki de salmão e cream cheese, seis hossomaki de salmão, seis niguiri de salmão, oito uramaki de alho-poró e cream cheese, 10 uramaki de skin e cream cheese, 10 hot Philadelphia, seis joy salmão cream cheese e maracujá.

O destaque também vai para a refrescante e clássica caipirinha (R$ 17,90). Já para os amantes de um toque sofisticado, o haná mule (R$ 35,90) é uma boa opção, feito com sakê nacional, gengibre batido, limão, açúcar e um creme à base de licor de gengibre e limão. Com essas opções, o esquenta de carnaval está completo.