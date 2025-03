Ariadna Moreira revisita repertório do canto lírico na Thomas

Para os apreciadores das artes clássicas, nesta sexta-feira (7/3), a Casa Thomas Jefferson da 706/906 Sul será palco do espetáculo Viagem a Ítaca, de Ariadna Moreira, cantora lírica brasiliense, que baseou suas experiências de 21 anos de carreira no exterior para desenvolver o álbum de 14 músicas inéditas de mesmo nome, com lançamento nas plataformas de streaming em breve. O disco narra a jornada musical da artista desde os primeiros improvisos ainda criança até a fase adulta.

Viagem a Ítaca traz um repertório diversificado e interpretação de canções em diferentes estilos, idiomas e períodos pela cantora. A artista revisita momentos e lugares marcantes em diferentes pontos do mundo, destacando obras pouco conhecidas de compositores consagrados e peças esquecidas de mulheres compositoras. Criada por pais apaixonados pela música clássica, a artista participou de corais desde muito jovem, e foi daí que nasceu sua paixão pelo canto lírico.

Para Ariadna, o espetáculo é "mais que um registro artístico, Viagem a Ítaca é um exemplo da força da música e do canto como desafio, reafirmando a presença da arte nesse caminho de autodescoberta". A artista, premiada internacionalmente, se apresenta com Tibor Fittel (piano), Renata Menezes (clarinete), e o Quarteto Capital, formado por Igor Macarini (violino), Lilian Raiol (violino), Augusto Guerra (violoncelo) e Luiz Paulo (viola), com concepção desenvolvida por Roger Mello e arranjos inéditos de Tibor Fittel.

O espetáculo, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, em cartaz para sessão única em 7 de março, às 20h, faz uma homenagem às mulheres na véspera do Dia Internacional da Mulher. Antes da apresentação, haverá um coquetel de abertura da exposição Amazonas, da fotógrafa Luciana Macedo, às 18h30, na Galeria de Arte da Thomas Jefferson. O show terá tradução em libras e programa em braile. A entrada é gratuita mediante e livre para todos os públicos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco