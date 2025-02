Monobloco, Samba Urgente, Bloco Eduarado e Mônica: confira o roteiro folia

Neste domingo (2/3), a folia do carnaval chega no salão principal da AABB. O Monobloco, bloco de carnaval mais conhecido do Rio de Janeiro, desembarca na capital brasileira para festejar com os foliões brasilienses, numa mistura de ritmos brasileiros, incluindo samba, funk, xote, frevo e outros gêneros. "O Monobloco Show é a tropa que espalha o som do Monobloco pelo Brasil e pelo mundo. Brasília, em especial, é o lugar, fora do Rio de Janeiro, em que a gente se sente mais em casa, pela energia sempre incrível da plateia", afirma Celso Alvim, fundador e maestro do grupo. Além do show principal, Clima de Montanha dá início às apresentações, enquanto Adriana Samartini é responsável por encerrar a festa. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital, a partir de R$ 80.

Folia para todos

O Iate Clube de Brasíia celebra neste carnaval o IateFolia com música e gastronomia. De 1º a 4 de março o clube dará palco à Adriana Samartini, Samba Urgente, Benzadeus e o Bloco Eduardo e Mônica e outros a partir das 18h com ingressos a R$40 para sócios e R$70 para não sócios mediante a doação de 1kg de alimento.

Além disso, o evento também celebrará as crianças com o IateFolia Kids que começa as 14h nos dias 3 e 4 de março e conta com a Banda Matrakaberta e Mundo Bita além de atrações infantis, grupos de animação, brinquedos e pintura de rosto. Os ingressos estão disponíveis no espaço concierge do Iate ou na bilheteria digital.

O IateFolia promete uma experiência completa para os foliões, unindo diversão e conforto em um ambiente familiar. Com uma estrutura preparada para receber o público, o evento contará com praça de alimentação, áreas de convivência e espaços temáticos decorados para garantir a atmosfera carnavalesca. Além disso, a segurança e a organização são prioridades, proporcionando uma festa animada e segura para todas as idades.

Entre as atrações, o bloco Eduardo e Mônica se destaca por fazer um carnaval com rock "Somos um tributo as bandas de rock de Brasília, a música de Brasíia" relata Roni Meolly, vocalista do bloco Eduardo e Mônica.

Quadradim na orla

Para iniciar a folia, amanhã (1/3), domingo (2/2) e segunda (3/3), a terceira edição do Quadradim da Folia chega ao Espaço Orla, no Clube de Engenharia, às margens do Lago Paranoá. Com uma programação recheada de samba, axé e pagode, o bloquinho promete agitar os dias carnavalescos a partir das 15h até madrugada adentro.

Amanhã (1/3), será a vez de Bloco Galo Cego, Clima de Montanha, Elas que Toquem, DJ Maffra e DJ Chicco Aquino. No dia seguinte, domingo, é a vez do Samba Urgente, Teresa Lopes, Dhi Ribeiro, Acadêmicos da Asa Norte, Aparelhinho e Tia Zélia. Finalizando a edição de 2025, se apresentam, na segunda-feira de carnaval, Benzadeus, Clima de Montanha, Nossa Galera e a Banda Dexcomplica.

Desde 2023 fervendo a capital, a festa migrou do Iate Clube para o Espaço Orla e, dessa vez, oferece uma estrutura ainda mais confortável e com a brisa do lago para refrescar os dias quentes de carnaval. "O Quadradim da Folia já caiu na graça dos foliões de Brasília. A ideia de poder curtir os bloquinhos tradicionais da cidade de uma forma organizada e segura veio para ficar. São três anos de crescimento e tudo promete que teremos a melhor edição de todas", afirma o criador e executor do projeto, Lucas Falcão.

Renata Jambeiro e as Montadas

Na segunda-feira (3/3) de carnaval, a Casa de Jorge recebe a cantora Renata Jambeiro para uma única apresentação carnavalesca, com participação das cantoras do Bloco das Montadas, das passistas da Acadêmicos da Asa Norte e do grupo de percussão Batalá.

Para a artista, com mais de 25 anos de carreira, o show mistura "axé, frevo, samba, samba enredo, samba reggae, frevo, forró, carimbó e até lambada. Vai ser uma farra!". A cantora brasiliense, que passou pelo Rio de Janeiro e reside hoje em São Paulo, conquistou públicos em todo Brasil e no exterior.

A Casa de Jorge, com mais de aposta na união da cultura literária, musical e gastronômica e conta com um cardápio de drinks e iguarias gastronômicas variadas para animar os foliões brasilienses.

Bloco para toda a família

O Taguaparque será palco do tradicional bloco de rua brasiliense Mamãe Taguá no sábado (1/3), a partir das 13h30. A animação para o público de todas as idades será comandada por personagens de quadrinhos para a criançada, apresentações musicais da Banda do Mamãe Taguá, Banda do Pacotão e Trem das Cores, com muito axé, maracatus e marchinhas, além do Mágico Tio André, camas elásticas e DJs especiais.

Conhecido por fortalecer a identidade da folia na capital, o bloco se destaca por sua proposta inclusiva. Para proteger os foliões do Sol e da chuva, o evento contará com uma tenda de mil metros quadrados, além de posto médico e UTI móvel, para garantir o conforto e segurança do público.

Para o vice-presidente da Liga dos Blocos Tradicionais de Brasília, Jean Costa, "o Mamãe Taguá é um dos grandes exemplos da força dos blocos tradicionais, e esperamos muitos foliões celebrando essa festa maravilhosa".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco