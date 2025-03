Manoel Cordeiro traz os ritmos do norte acompanhado de Emília Monteiro

Um dos principais nomes da música do Norte do Brasil, Manoel Cordeiro se apresenta em Brasília neste domingo (16/3). Ele é uma das atrações do Bloco Bora Coisar, que será realizado na Galeria dos Estados focado em ritmos populares no Norte. A cantora e idealizadora do projeto Emília Monteiro e a banda Sabor de Cuba também são atrações do evento marcado entre 16h e 22h.

Manoel Cordeiro acha a iniciativa interessante, principalmente, pela forma como Brasília consome a cultura de outras regiões. "Eu sempre me sinto muito bem- recebido e abraçado todas as vezes que eu venho a Brasília. Eu adoro tocar em Brasília", conta o músico à coluna.

Conhecido como um dos mestres da guitarrada e um dos principais nomes da música amazônica, o guitarrista já participou de mais 1000 discos entre gravações para outros artistas e trabalhos solo. "A gente não para", exalta o artista que não está nem perto de cansar desse ritmo. "A gente faz cada vez melhor, cada vez com mais interesse, com mais garra, por isso que chegamos a esse número tão alto. Eu estou completando 70 anos esse ano e me sinto motivado da mesma maneira", afirma

Ele sabe que é um dos principais nomes do estilo e por isso precisa rodar o Brasil para juntar mais apreciadores da guitarrada. "Na medida em que mais artistas tocam o ritmo, cresce o interesse", destaca Cordeiro. Porém, ele sabe que não deve ser um trabalho apenas de quem toca o ritmo. "Investimento de políticas culturais podem proporcionar uma nacionalização do estilo", analisa.