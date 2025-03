Quem é Luca Marinelli, o "Solid Snake" de Death Stranding 2 e porque Kojima o escolheu para o papel

Durante o evento South by Southwest 2025 – um tradicional encontro de cinema na cidade de Austin no Texas – o diretor e roteirista de renome no mundo dos games, Hideo Kojima, mostrou em primeira mão um trailer de 10 minutos do vindouro Death Stranding 2: On The Beach, jogo exclusivo de PlayStation 5.

Nele, diversos atores foram apresentados, além de seus papeis na trama, e apesar de sair do modus operandi de um prévia tradicional com 10 minutos de cena e gameplay, o trailer trouxe mais questões do que respostas. Entre elas, uma que intrigou os fãs do diretor com a aparição do ator italiano, Luca Marinelli, interpretando Neil, dando tanto sua performance de voz, quanto sendo o rosto do misterioso homem que parece um sósia do personagem mais icônico de Kojima, Solid Snake. De bandana e tudo.

No X (antigo twitter), Hideo Kojima explicou como conheceu o ator:

“Eu o conheci pela primeira vez por meio de seu papel como o antagonista (Fabio Cannizzaro/Zingaro) no filme italiano "Eles me chamam de Jeeg", e me apaixonei por sua atuação incrível no filme autobiográfico de Jack London, "Martin Eden", que foi lançado no Japão em 2020. Foi um ótimo filme, e me pediram para ajudar a promovê-lo quando foi lançado. Foi quando fui contatado por um representante do distribuidor japonês. Ele me disse que Luca tinha lido meus comentários e queria minhas informações de contato para que pudesse transmitir seus sentimentos diretamente para "KOJIMA-SAN". Logo depois, recebi um e-mail de Luca.

“Eu cresci com Metal Gear. Sou um grande fã seu. Estou muito honrado que você tenha visto o filme que estrelei. Eu queria te dizer isso diretamente."

Na mensagem, Kojima ainda deixa claro que o personagem será um substituto para Mads Mikkelsen, que interpretou Cliff no primeiro jogo, um dos principais antagonistas na trama e que marcou por sua luta de chefe singular. No próprio trailer é possível ver o personagem com alguns poderes similares aos de Cliff Unger, com os soldados fantasmas à sua volta.

Porém, entre os fãs do diretor, se notou rapidamente a semelhança do personagem com o seu expoente mais famoso, Solid Snake, o super agente norte-americano, protagonista de Metal Gear Solid. Mas infelizmente, eles não têm nenhuma relação, já que Death Stranding é um produto PlayStation e Metal Gear um produto da Konami, que além do mais, vai receber um remake do terceiro jogo, Snake Eater ainda em 2025.

Contudo, o design de Neil foi totalmente proposital, já que o Hideo Kojima queria mais do que nunca dar aos fãs algo para especularem antes do jogo finalmente chegar. Inclusive durante uma entrevista em 2020, o diretor publicou em suas redes uma fala que respondia “Quais atores ou criadores chamavam sua atenção atualmente?” ao que Kojima respondeu prontamente: “Há muitos atores que eu sigo. Luca Marinelli recentemente chamou minha atenção depois de assistir a The Old Guard e Martin Eden. Acho que se ele usasse uma bandana, ele seria a imagem perfeita de Solid Snake!”. Provando que não é de hoje que o diretor tem esse desejo de trabalhar com o ator italiano.

Death Stranding mostrou todo potencial em ambientação que o time da Kojima Productions era capaz de fazer, com uma física impressionante e uma história tão elaborada que até foi adaptada para uma novela. O primeiro jogo saiu meses antes da pandemia eclodir no mundo todo, e era possível facilmente fazer paralelos com o mundo do jogo que é “vazio” com apenas Sam Porter Bridges andam pelas suas planícies e planaltos entregando os mais diversos deliverys por aí – Até uma pizza em uma das missões.

Enquanto o primeiro jogo trazia uma mensagem de união, luto e laços, com a frase principal do jogo sendo “Conecte o mundo”, o segundo já parte para um lado contrário da mensagem “Não deveríamos ter nos conectado” colocando em dúvida se o que Sam fez ligando o país foi certo. No painel da SXSW 2025, Kojima afirmou que o segundo título será muito mais emocional que o primeiro, a trailer mostra momentos de confronto, tristeza e paixão, além das maiores maluquice que só Kojima poderia pensar, como uma luta de criaturas gigantes, um deles utilizando a nave do jogo como cabeça.

Death Stranding 2: On The Beach terá um elenco de peso encabeçando as novas andanças de Sam Troy Baker retorna como Higgs, Norman Reedus como Sam Porter Bridges, Léa Seydoux como Fragile, e novos personagens como Elle Fanning como Tomorrow, o diretor de Mad Max, George Miller como Tarman, Debra Wilson como Doctor, Alistair Duncan como O Presidente, Jonathan Roumie como Dollman, Alissa Jung como Lucy e Luca Marinelli como Neil.

O jogo chega exclusivamente para PlayStation 5, no dia 26 de junho, e a pré-venda já pode ser realizada na loja digital da Sony, a PlayStation Store.