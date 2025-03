O Forró na Caixa traz a música de Pernambuco para Brasília

A Infinu recebe o grupo artístico recifense Forró Na Caixa. Com o espetáculo musical Na pisada do baile da rabeca, os músicos levam ao palco a cena cultural do forró de rabeca e das brincadeiras de terreiro típicas do estado de Pernambuco. A performance conta com a participação especial de Daniel Carvalho e começa às 20h.

Formado e fundado por Martins (voz e rabeca), Ju Valença (zabumba), Rodrigo Samico (baixo) e Rodrigo Felix (percussão), o Forró Na Caixa nasceu como um exercício musical, uma brincadeira, para explorar as linguagens musicais voltadas para a música de rabeca e outros costumes tradicionais da região nordestina. "São manifestações tão lindas e distintas, mas que se correspondem todas. Fazemos um mosaico de sons e de canções. Há 12 anos, uma brincadeira tornou-se algo sério", enfatiza Martins.

O som único e autêntico que destaca o grupo vêm da participação especial da rabeca, instrumento cada vez mais popular no Brasil e no mundo. "É notável que a rabeca tomou um lugar de protagonismo muito bonito. De forma gradativa isso vem acontecendo cada vez mais", comenta o cantor. O músico complementa: "Percebo que há um interesse muito grande por esse instrumento, sobretudo no Nordeste, mas também no Rio, em São Paulo, em Minas. Mesmo que em linguagens distintas, ela [a rabeca] está lá, e faz parte do folguedo. Hoje em dia, a rabeca passa a ser menos folclórica, eu diria, para ser quase que pop".

O espetáculo leva ao palco canções autorais, de domínio público e de mestres da cultura popular pernambucana. "A estruturação desse espetáculo ocorre por meio das ferramentas que ele comentou e acontece de forma muito natural e intuitiva, justamente por conta desse entrosamento que a gente criou durante 12 anos. Essa conexão forte que a gente tem", define Juliana Valença. Além da apresentação desta sexta-feira (21/3), o grupo também se apresenta no sábado (22/3) e domingo (23/3), no Centro de Invenção Cultural e no Complexo Samambaia, respectivamente. Os ingressos já estão disponíveis no site da Sympla, a partir de R$ 10.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco