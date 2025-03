A roda de samba e cultura periférica tomam os palcos da cidade

O Clube do Choro realizará mais uma edição da Feijoada com Samba neste sábado (22/3), com a participação dos veteranos do Vai que é samba. Com muitos anos de carreira, o grupo se consolidou como um dos precursores do evento Feijoada com Samba, criado em 2016. A Feijoada com Samba é um dos atrativos do clube, sendo bastante conhecida por oferecer uma comida de qualidade além de convidar os mais diversificados e talentosos artistas.

O repertório da roda musical, a cargo do grupo Vai que é samba, reúne os maiores sucessos sambistas da década de 1990 e dos anos 2000, além de músicas autorais do quarteto. Breno Alves, vocalista pandeirista, elogia a energia do público de Brasília que permanece contagiante mesmo após tantas apresentações do grupo no evento. "O Clube do Choro é um lugar sagrado, todos passamos pelo Clube do Choro, tanto professores quanto alunos. É muito bom saber que Brasília tem um ponto cultural tão importante como o Clube do Choro. Quem frequenta sabe da qualidade musical que vai encontrar nesse local e sempre volta", afirma Breno, ao Correio.

Celebração da cultura periférica

No sábado (22/3), o Baile Sarau-Vá ocupa a Ceilândia e promete mais de 10 horas de festa com poesia, música e celebração das vozes da periferia. A programação gratuita terá duas pistas no Porks Ceilândia. Ao todo, serão reunidos 12 poetas, 10 DJs, dois shows e o sarau Voz e Alma, que terá um microfone aberto para o público.

Iniciado em 2013, o Sarau-Vá integra a Plataforma de Cultura Periférica, projeto que busca fortalecer as manifestações culturais do Distrito Federal. O projeto utiliza espaços públicos para promover a cultura e lazer na periferia.

O evento irá receber nomes como Cristyle, Negra Eve, DJ Odara, Kliff e VeiOeste. Os ingressos devem ser retirados por meio da plataforma Sympla.

*Estagiárias sob supervisão de Severino Francisco