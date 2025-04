Noite de jazz na Thomas Jefferson e de música brasileira na Worlld Brasília

A pianista e compositora Iara Gomes inicia a turnê nacional Coisas Inúteis, com mesmo título do álbum da artista, nesta sexta-feira (4/4), no palco CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson. O show faz parte do projeto Sextas musicais e será às 20h, com entrada gratuita. Não é preciso retirar os ingressos antecipadamente.

Natural de Brasília, a artista se junta a três musicistas brasilienses, que participaram da gravação do disco, em quarteto. As melodias e os arranjos bem construídos ganham vida com a performance de Iara Gomes (piano e voz), Sandro Alves (percussão e percuteria), Paula Zimbres (baixo elétrico e voz) e Thanise Silva (flauta e pedais).

Coisas Inúteis, segundo álbum da pianista, tem nove faixas autorais que misturam jazz, percussão brasileira, batidas eletrônicas e voz. O álbum nasceu da inquietação de Iara sobre o papel da arte no mundo contemporâneo. "É minha ode às coisas inúteis, porque tudo o que parece supérfluo na lógica da produtividade — como a arte e a felicidade — é, na verdade, essencial", explica a artista, inspirada pelo livro A felicidade é inútil, de Clóvis de Barros Jr.

"A minha expectativa com essa turnê é que a gente possa levar esse trabalho dentro da música instrumental, que tem alguns diferenciais de recursos, para públicos mais distintos, de outras cidades, que não conhecem o meu trabalho. Aqui de Brasília, mesmo os que conhecem, não conhecem exatamente esse formato que eu estou trazendo agora, que tá me deixando bem animada. Porque a música instrumental é muito aberta, ela chega de uma forma meio abstrata para as pessoas, mas ela também pode ser traduzida em imagens, em poesia e é um pouco desses dois outros elementos que a gente traz nesse show", finaliza Iara.

A volta da banda Mitiiê

Pela primeira vez, depois de 13 anos, os ex-integrantes Wilian, Sidão, Jhon Jhon, Kafé e Dieguinho, da banda Mitiiê do Brasil, se reúnem para um show em Brasília, no domingo (6/4), na casa de shows Worlld Brasília, a partir das 15h, para a gravação do DVD Reencontro 25 anos, com muito ritmo e participações especiais. Os ingressos estão à venda no site Digital Ingressos e custam a partir de R$ 40.

Formada por músicos experientes e criativos, a banda nasceu em meados de 2004 e já dividiu palco com grandes nomes da música brasileira, como Sandy e Junior, Sorriso Maroto, Ivete Sangalo, Falamansa, KLB, Rick & Renner, Banda Eva, MC Marcinho, Raghatoni, Kortezia, Saiddy Bamba, Os Sungas, Pagodart e Oz Bambaz, dentre outros.

Entre os hits da banda, se destacam Vai Descendo, Pare de Sofrer, Ainda Posso Te Ouvir Me Amar e Avião Mitiiê.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco