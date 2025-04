Viva o churrasco! Confira um roteiro de casas que trabalham com brasa e espeto

Há quem diga que poucas coisas representam o Brasil melhor do que um churrasco bem-feito. A tradição de saborear diferentes cortes de carne com os amigos e a família em um domingo virou paixão nacional, e na capital federal não é diferente. Para os que preferem ficar longe das churrasqueiras e evitar o trabalho na cozinha, restaurantes espalhados pela cidade se especializam na arte das grelhas e das parrillas para oferecer ao público os tais sabores tão amados.

Segundo Melo Alves, responsável pelo recém-inaugurado Dom Tango, a qualidade da carne é o segredo por trás de um bom churrasco. "É preciso ser bem rigoroso com a escolha do frigorífico, saber toda a procedência da proteína, além do armazenamento, ter um bom mestre parrillero para assá-la, e claro, muita técnica", lista o gerente do restaurante.

"Além disso, os brasileiros gostam bastante da carne que vem com uma leve gordurinha para dar aquele sabor especial", acrescenta Melo. Confira as opções oferecidas pelo Dom Tango e outros restaurantes de Brasília.

Tempero caseiro

Restaurante de Taguatinga, o Rebu busca ser sinônimo de churrasco caseiro em Brasília. As carnes são estrela na casa, desde as entradas até os pratos para compartilhar. Fazem parte os cortes selecionados shoulder angus (R$ 69,90), ancho de novilho (R$ 75,90), baby beef angus (R$ 75,90), steak Rebu angus (R$ 75,90) e steak do açougueiro (R$ 69,90), feito com alcatra. Por mais R$ 20, é possível acrescentar duas guarnições ao prato. De terça a sexta, até às 20h, o restaurante ainda oferece serviço de happy hour aos clientes, com chopes a partir de R$ 6,90.



Tradição na cidade

Uma das mais conhecidas churrascarias da cidade, a Steak Bull é sinônimo de rodízio de carnes nobres para os brasilienses. No Setor de Clubes Esportivo Sul, a principal unidade da marca oferece mais de 30 opções de bovinos, suínos, aves e pescados, incluindo as queridinhas picanha, cupim, bife ancho e maminha. Entre os principais cortes, destacam-se a picanha, o chorizo e o carré de cordeiro. O restaurante oferece um bufê de mais de 20 acompanhamentos, sushis e sobremesas.

No almoço, o valor sai por R$ 169 durante a semana e aos fins de semana e feriados, R$ 189. No jantar, o preço é de R$ 139. Crianças de até 5 anos não pagam, enquanto as de 6 a 10 pagam R$ 89.

Carne gaúcha

Fruto do trabalho de quatro amigos gaúchos, a churrascaria Sal e Brasa reúne mais de 30 anos de história e 10 lojas espalhadas pelo Brasil. A casa funciona em esquema de rodízio, no valor de R$ 139,90 no almoço e R$ 89,90 no jantar, com destaque especial para os cortes assados na parrilla. No restaurante, os amantes de churrasco podem saborear delícias, como flat iron, prime rib, steak sal e brasa e picanha preparados no açougue da casa.