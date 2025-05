Anexo Bz faz a festa do pagode brasiliense esta sexta (2/5)

Nesta sexta (2/5), o Anexo Bz será tomado pelo melhor do samba e pagode brasiliense. Em homenagem ao Dia do Trabalhador, a casa de eventos recebe a festa Samba do Trabalhador. O line-up, composto por Dhi Ribeiro, Breno Alves, Kris Maciel e Amaral 2K, se junta ao Pagode do PH para um mergulho nas sonoridades brasileiras. Ingressos disponíveis no Shotgun.

O projeto Pagode do PH, liderado por Raphael Souza — que dá nome ao grupo devido à grafia de seu próprio nome — tem ganhado cada vez mais espaço na capital com shows lotados e parcerias de peso, o que tem aberto portas para a gravação de apresentações. Ao Correio, ele conta:"Tive um grupo que não era profissional no início da minha vida adulta, mas ele ficou pelo caminho. Na pandemia, tive a oportunidade de reestruturar o projeto, que hoje está cada vez mais consolidado. Tocamos em eventos como o Na Praia, Vila Jeri, Complexo Fora do Eixo, além de participações com Alexandre Pires e Henrique & Diego."

A noite seguirá ao som de clássicos de Jorge Aragão, Coisa Nossa e Zeca Pagodinho. Ansioso para a próxima apresentação, ele se mostra otimista com a nova fase:"Esse momento também marca o lançamento da prévia do nosso primeiro audiovisual, cuja gravação está prevista até julho deste ano. Vamos colocar o bloco na rua", afirma.