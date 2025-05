Dj com experiência internacional, Eli Iwasa se se apresenta na Externa

Amanhã, a Externa irá balançar com um fenômeno da música eletrônica. Eli Iwasa, que marcou algumas vezes as noites brasilienses, estará na capital em uma festa que tem a paulista em foco. A primeira vez que a Dj esteve em Brasília foi em 2008, em uma edição da festa 5uinto. "É demais pensar que continuo conectada com a festa até hoje, seja tocando no 5uinto, ou em outras noites da Externa", comenta Eli Iwasa.

Eli já se apresentou em alguns dos maiores festivais de música do mundo, como o Rock in Rio, Lollapalooza e Tomorrowland. Além de DJ, a paulista é empresária e comanda os espaços Club 88, Caos e Gate22 em Campinas. Em seus sets, Eli Iwasa costuma tocar um pouco de House, Techno e Disco.

Para a noite na capital, Eli espera a conexão com o público e passear por diversos estilos como gosta de fazer. "Minha relação com as pessoas e com o público de Brasília só se fortaleceu com o passar dos anos e é uma das cidades que faço questão de voltar sempre que possível", destaca a DJ.