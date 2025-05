Em busca de um pai na internet: a premissa de 'Um pai para Lily'

Baseado em uma história real, o filme Um pai para Lily chegou aos cinemas esta semana. Na trama, a personagem Lily é extremamente solitária e sempre está tentando agradar aos outros ao seu redor. Isso se intensifica na relação com seu pai, Bob Trevino, que não dá a mínima para a jovem. Lily e seu pai se afastam e a garota acaba achando um homem com o mesmo nome que ele no Facebook que acaba preenchendo esse lugar paterno.

A narrativa é baseada na história da diretora do filme, Tracy Layman, que viveu uma situação similar. Barbie Ferreira, conhecida por Euphoria, é a protagonista da trama e, apesar de não ser um filme que vai estourar as bilheteiras, a atriz entrega uma ótima personagem que se conecta facilmente com o público. John Leguizamo, que interpreta Bob Trevino, está muito bem no papel e é divertido observar as semelhanças entre os dois personagens.

Um pai para Lily tem poucos personagens focando nas interações entre Lily e seu amigo Bob. Apesar da grande diferença de idade e das expectativas de Lily, os dois criam uma bela amizade e conseguem se desenvolver na tela. O filme explora dependência emocional e necessidade de validação de forma cômica, mas sensível.

O longa de Tracy Layman faz sentido e é bom ver Barbie Ferreira de volta às telas de cinema com uma personagem divertida como Lily. Para aqueles que são fãs de uma boa comédia dramática, Um pai para Lily é uma ótima opção com um final emocionante.

