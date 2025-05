Maior encontro de violeiras do Brasil homenageia Inezita Barroso

A praça do Padre Roque (Núcleo Bandeirante) recebe nesta sexta-feira (9/5) e no domingo (10/5) o Viola em Canto de mulher. O maior encontro de violeiras do Brasil homenageará o centenário de Inezita Barroso, marcante voz da música caipira e propõe reunir violeiras de diversos estados do Brasil em apresentações para destacar riqueza da viola caipira e a representatividade feminina na música brasileira.

O Viola em Canto de Mulher é, sobretudo, uma oportunidade para vivenciar o encantamento feminino do meio rural e no coração da cidade. Além das apresentações musicais, o evento contará com uma decoração imersiva na cultura caipira e diversas atrações: Oficinas de trilha sonora em viola, exposição e ambientação de elementos, feira de artesanato, gastronomia tradicional, roda de prosa, entre outros elementos que destacam a cultura caipira.

