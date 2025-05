Remake com William Levy substitui "Beleza fatal" na Band nesta quinta (8/5)

A Band estreia na quinta-feira, às 20h30, Café com aroma de mulher, que virou febre mundial e, agora, chega á tevê aberta do Brasil com um tema de abertura intitulado Paixão de mulher, composto e gravado especial por Paula Fernandes. A produção entra no lugar de Beleza fatal , sucesso da Max.

Criado por Fernando Gaitán, mesmo autor de Betty, a feia, o remake do clássico homônimo de 1994 é ambientado na Colômbia e retrata a trajetória da cafeicultora Teresa Suárez, mais conhecida como Gaivota, interpretada por Laura Londoño, e do empresário Sebastião Vallejo, vivido por William Levy.

Galã polêmico

O ator ex-modelo cubano de 44 anos, aliás, é um conhecido galã, famoso por protagonizar novelas mexicanas como Cuidado com o anjo, Sortilégio e Triunfo do amor. Recentemente, Levy ganhou os noticiários ao ser preso nos EUA por mau comportamento.

De acordo com informações do site TMZ, o ator cubano-americano foi detido por "causar desordem intoxicado" e se recusar a deixar um restaurante, mesmo após repetidas ordens da polícia. Fontes ligadas ao caso relataram que Levy estava "muito intoxicado" no momento da abordagem e ignorou os pedidos das autoridades para se retirar do local.

A confusão terminou atrás das grades, mas o astro não permaneceu detido por muito tempo. Em 15 de abril, ele participou de uma audiência em tribunal, onde o juiz estipulou uma fiança de US$ 500 para sua liberação.

Band estreia Café com Aroma de Mulher, que virou febre mundial (foto: Divulgação/RCN)

História

Tudo começa quando Gaivota e sua mãe, Carmela, vão à Fazenda Casablanca para a colheita da segunda safra do ano. Elas esperam que esta seja a última vez por lá, já que pretendem investir no próprio negócio. No entanto, o destino tem outros planos. Otávio Vallejo, dono da propriedade onde trabalham, é salvo de um sequestro pela moça e lhe promete um hectare como forma de agradecimento, mas acaba morrendo repentinamente. No funeral, ela se depara com Sebastião, um dos filhos do fazendeiro que mora fora do país. Uma atração incontrolável nasce à primeira vista entre duas pessoas pertencentes a mundos completamente distintos: enquanto ele transita nas elites nova-iorquinas, ela tem uma rotina simples em meio às plantações.

O enredo dessa relação proibida esbarra em inúmeros obstáculos sociais e econômicos. Após um rápido envolvimento, o herdeiro da aristocracia cafeeira retorna ao exterior. Durante sua ausência, a camponesa descobre que está grávida e, a partir deste momento, a vida de ambos entra em um turbilhão de desencontros, traições e dificuldades.

O folhetim explora o conflito hierárquico e as consequências de escolhas pessoais, além de destacar a vivência no campo, os desafios enfrentados pelos agricultores, a força das mulheres, o racismo e a homofobia.

Um dos personagens, Bernardo Vallejo, vivido por Juan David Agudelo, é um publicitário e tudo o que ele aparenta ser é de fachada, já que na realidade não gosta de mulheres, mas rejeita sua homossexualidade. Não se sente confortável no ambiente LGBTQIAPN+ e acredita que o prestígio da sua família iria por água abaixo se contasse a verdade.