Expomix Brasil leva o sertanejo para o estacionamento do Cave

Nesse final de semana, o Distrito Federal recebe o festival Expomix Brasil no estacionamento do Cave, no Guará. O evento é gratuito e tem início nesta sexta (16/5), a partir das 18h. As primeiras atrações são DJ Dudu e DJ Taty que animam o início da noite. Em seguida, Vinicius Malheiros, Paulo Sérgio, Larissa Nogueira e Daniel Santana preenchem o palco até meia-noite.

A atração principal é o cantor sertanejo Murilo Huff, que estará no palco a partir de 0h30. O primeiro dia de festival deve encerrar por volta das 2h da manhã. Amanhã, a programação terá Owzadia do Brasil, Menino Rico, Riel Reis, Nego Rainner, Grupo Envolvência e finaliza com Di Propósito, grupo de pagode de Brasília.

Para o último dia, o evento se inicia mais cedo, às 15h. As atrações serão Preazinho, Garoto da RP, Miozinho do Goiás e Wglemerson Lima. Fechando o festival, Natanzinho Lima, grande nome do piseiro, sobe ao palco às 22h. É necessário a retirada de ingressos pelo site oficial do evento e a entrada é gratuita mediante a doação de 2kg de alimento não perecível.