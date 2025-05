Marcello Novaes exalta a amizade com suas ex: "União pelos filhos" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A convivência entre Marcello Novaes e seu filho Pedro tem acontecido mais nos bastidores das produções da TV Globo do que em casa. Os dois atuaram juntos recentemente em "Garota do Momento", onde Marcello reprisou Eugênio, de "Além da Ilusão", e Pedro viveu o protagonista Beto. Na sequência, Marcello passou a gravar "Dona de Mim", interpretando o vilão Jaques. Embora morem próximos — Pedro e seu irmão Diogo construíram casas nos fundos da propriedade do pai —, os compromissos profissionais intensos têm se tornado o principal ponto de encontro da família: "Tenho o privilégio de tê-los sempre por perto, mas vejo mais o Pedro no trabalho", contou o ator.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Marcello é frequentemente questionado sobre a semelhança com o filho caçula, tanto na aparência quanto na profissão. Sempre bem-humorado, ele reconhece as comparações, mas brinca: "Pedro é muito mais bonito! Herdou a boca da mãe! Eu quase não tenho lábios (risos)." No entanto, é o comportamento do jovem nos bastidores que mais orgulha o pai: "A maior satisfação é ouvir que ele é um homem de caráter, um profissional dedicado, pé no chão."

Leia também: Sesi Lab participa da 23ª semana Nacional de Museus

A relação com suas ex-companheiras, Letícia Spiller e Sheyla Beta, também é motivo de orgulho para Marcello, que destaca a união da família como fruto de respeito mútuo e maturidade. "Terminamos os relacionamentos numa boa e mantivemos a união, galgada no que mais importa: nossos filhos", explicou.

Enquanto na vida real a harmonia impera, na ficção, seu personagem Jaques vive em conflito com o irmão Abel, vivido por Tony Ramos. Ambicioso e ressentido, Jaques tenta tomar o controle da fábrica da família de forma manipuladora, inclusive seduzindo a cunhada. "Ele pensa: ‘Já que não me dão o poder por bem, se segurem’", disse o ator sobre o vilão que promete muitas reviravoltas.

O post Marcello Novaes exalta a amizade com suas ex: ‘Mantivemos a união pelos filhos’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.