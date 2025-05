Homenagem a Cartola ocupa os jardins do CCBB neste fim de semana

O Projeto Cartola volta com tudo neste fim de semana. No sábado (24/5) o projeto chega ao Clube do Choro com o cantor Alfredo Del-Penha às 20h30. Já no domingo (25/5), a partir das 16h o Jardim do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) recebe o projeto com apresentações que começam com o grupo Choro Livre e seus convidados comandados por Reco do Bandolim. A partir das 17h30, Alfredo sobe ao palco do CCBB para continuar o tributo.

Ao Correio, Alfredo destaca que ter a oportunidade de homenagear o Cartola é uma alegria muito grande, pelo peso de suas composições e sua irreverência na música brasileira. "Fazer isso ao lado do Choro Livre é uma alegria e uma honra. A música do Cartola representa o que a gente tem de mais lindo do Brasil. E inspira a forma como trata o cotidiano de uma maneira muito poética".

Del-Penho é músico, compositor, ator e pesquisador. É um artista que em seu trabalho busca traduzir a tradição e a renovação do samba. Com 25 anos de carreira, o sambista tem mais de 10 discos lançados como intérprete ou produtor e já ganhou prêmios como o da Música Brasileira, Shell, Cesgranrio e Grammy Latino.

No CCBB Brasília, Projeto Cartola fica em cartaz até o dia 3 de agosto, com apresentações quinzenais de artistas diferentes, sempre aos domingos, para público de todas as idades e com acesso gratuito, mediante emissão de ingresso no site e na bilheteria física do CCBB. Além disso, o Projeto conta com transporte gratuito, uma van sai do estacionamento da Biblioteca Nacional de duas em duas horas a partir das 12h