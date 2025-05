Cantora Dani Machado apresenta álbum autoral no Clube do Choro

A cantora, compositora e atriz Dani Machado apresenta o primeiro álbum autoral, Ela é assim, em show no Clube do Choro de Brasília, nesta sexta-feira (23/5), às 20h30. Será a celebração da estreia do disco, com repertório que mistura ritmos brasileiros e sonoridades contemporâneas. Os ingressos estão disponíveis na plataforma da Bilheteria Digital, a partir de R$ 40.

Dani divide palco com uma banda de músicos consagrados: Kiko Santana (violão), Lucas Pimentel (baixista), Tuca Lima (bateria), Patrick (sax) e Marcus Moraes (guitarra). Além disso, a cantora conta com as participações especiais do violinista Júlio Lemos e do percussionista Carlos Pial, que assina a música de abertura do show.

"Esse álbum é a concretização do sonho de uma vida inteira. Sou compositora desde criança, e o meu maior desejo sempre foi gravar as minhas músicas. Depois de algumas tentativas frustradas, encontrei no Kiko Santana, parceiro deste projeto. Trabalhamos juntos intensamente durante dois anos e conseguimos reunir um time incrível de músicos e profissionais aqui de Brasília. Estou muito feliz com o resultado. 'Ela é Assim' superou minhas expectativas e promete tocar muita gente", ressalta Dani Machado.

O disco reúne 10 faixas ecléticas, que transitam entre o samba, o pop, o rap e a música brasileira contemporânea, com letras de representações de resistência, identidade e liberdade. O repertório do show traz as músicas autorais do álbum, além de releituras de nomes históricos como Jorge Ben, Wilson Simonal e Marisa Monte.

