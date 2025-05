Calcinha Preta retoma a carreira em show no Nilson Nelson neste sábado

Neste sábado (24/5), a cidade recebe, pela primeira vez, o festival Atemporal. No Nilson Nelson, o grupo Calcinha Preta, com Daniel Diau, Ohara Ravick, Silvânia Aquino e Bell Oliver, anima a noite da cidade com um show de mais de três horas de duração.

Com quase trinta anos de carreira, o festival Atemporal conta com o mesmo grupo de dançarinos que estão com a banda desde o início e mesma estrutura do DVD Atemporal, gravado no ano passado. O projeto tem como objetivo honrar a trajetória do Calcinha Preta, trazendo os maiores sucessos da carreira do grupo.

Conhecido como o maior festival de forró do país, a programação contará com a presença de Pablo, grande nome da música romântica, Berg Rabelo, Marlus Viana e Raied Neto.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco