Bob Dylan completa 84 anos neste sábado

Primeiro compositor reconhecido pelo Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan rompeu os limites da cidade de Duluth, no estado de Minnesota (EUA), onde nasceu, e se tornou ícone da cultura mundial. A música do cancioneiro, poeta e trovador, prestes a fazer 84 anos, vive momento de descoberta pelos jovens. O filme Um completo desconhecido (2024), adaptação do livro Dylan Elétrico: do folk ao rock, de Elijah Wald, contribuiu para esse resgate.

No Brasil, a influência artística de Dylan se fez notar em diferentes espaços. Além das famosas regravações de “Jokerman” e “It's Alright, Ma (I’m Only Bleeding)”, por Caetano, ou das versões “O Amanhã é Distante”, de Geraldo Azevedo, e “Batendo na Porta do Céu”, de Zé Ramalho, o músico norte-americano foi inspiração da coletânea de sonetos do livro Engenheiro fantasma, de Fabrício Corsaletti, ganhador do Prêmio Jabuti para Livro do Ano em 2023.

"Ele me mostrou que a canção pode ser poesia, pode ser instrumento de reflexão e transformação. A minha base sempre foi a música brasileira, especialmente a nordestina, mas a atitude artística dele, a forma como usa as palavras e fala do mundo com coragem e sensibilidade, sempre me inspiraram. Tanto que me sinto honrado em ser, de certa forma, parceiro dele. Fiz uma versão com meu amigo Babal de uma música que considero também minha: o 'Amanhã é Distante' (Tomorrow is a Long Time)", afirmou ao Correio Geraldo Azevedo, que volta e meia escuta canções de Dylan e reencontra "um velho amigo que tem algo novo a dizer".

Dylan guarda também, com o território brasileiro, a nunca comprovada história de que teria, em 1964, se encontrado com o baiano Jackson do Pandeiro. A música “Mr. Tambourine Man” resultaria desse improvável momento, segundo a versão. O cineasta Walter Carvalho é um dos que sustenta a veracidade do relato. Segundo ele, existiria, inclusive, material com registros dos dois músicos na feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.

Fato é que Bob Dylan esteve no Brasil cinco vezes e realizou shows em 19 cidades. Em 2012, o compositor veio pela única vez a Brasília, no Nilson Nelson, onde distinto público de cerca de 5 mil pessoas viu de perto um dos mais influentes artistas da história do rock e presenciou interpretações ao vivo de músicas que, como “Like a Rolling Stone”, atravessarão os tempos.

Com o premiado trabalho de Timothée Chalamet, que deu vida a Dylan no filme Um completo desconhecido, o trovador solitário se renova no imaginário popular e expande legado a gerações mais novas. Aos 84 anos, a estrada deste singular artista segue aberta para pavimentar diferentes caminhos.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco