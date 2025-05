Funn Festival tem fim de semana com Thiaguinho, Titãs e Barão Vermelho

Grande evento musical do inverno brasiliense, o Funn Festival prepara um fim de semana cheio a partir da noite desta sexta-feira (23/5). Com o pagode de Thiaguinho e Turma do Pagode e o piseiro de Rogerinho na sexta (23/5) e o rock de Titãs, Biquíni e Barão Vermelho no domingo (25/5), o Funn promete grandes shows.

Figurinha carimbada do Funn, Thiaguinho mostra entusiasmo de poder retornar para o evento. "Um prazer enorme estar em Brasília fazendo show. O público sempre me abraça com uma energia incrível. Toda vez que encerro minhas apresentações por aí, já penso quando vai ser a próxima oportunidade", afirma o pagodeiro ao Correio.

O artista conta que esse show será do repertório do disco Sorte e promete: "Ninguém vai ficar parado". O cantor também aposta na emoção para fisgar os brasilienses. "Sabe aquelas que todo mundo canta de olhos fechados e mão no coração? Podem se preparar, essa apresentação está bem especial", acrescenta Thiaguinho que já deixa um novo encontro marcado com o público da capital. "em agosto, vamos nos encontrar mais uma vez para curtir a poderosa Tardezinha", antecipa.

O rock também é marcante no festival e, há anos, grandes nomes assumem o palco. Para fechar este final de semana, Biquíni e Barão Vermelho retornam para a festa. "É sempre bom quando um contratante confia no nosso show ", diz Guto Goffi, baterista do Barão Vermelho. "Tocar no Funn Festival, que tem uma estrutura incrível e uma plateia que canta e vibra muito com os shows, é ainda mais especial!", complementa Maurício Barros, tecladista e um dos fundadores do Barão.

O fato desse show ser em Brasília traz lembranças e histórias. Barão recorda que tocou pela primeira vez na cidade no Cine Drive-in, no período da tarde sem iluminação, já o Biquíni contou cada um dos shows. "Foram 37, a gente anota tudo", afirma o vocalista Bruno Gouveia. "A gente se sente em casa. Sabemos o quanto o rock é importante na história musical de Brasília e nos representantes tão importantes para qualquer biografia do rock brasileiro. O Biquíni fica muito lisonjeado de sentir o reconhecimento de uma plateia muito exigente"

As duas bandas estão comemorando os 40 anos de estrada e por isso os shows ganham o ar de celebração. "É um exercício constante de perseverança e resistência. Com todas as mudanças que aconteceram na banda e no mundo, ao longo dessas quatro décadas, é um verdadeiro desafio continuar sendo relevante para novas plateias", pondera Maurício, do Barão. "A gente deve muito ao público, que ouviu nossas músicas e não decidiu guardá-las. Mostrou para as pessoas e as viveu intensamente. Tem sido uma constante encontrar famílias inteiras nos shows. Subir ao palco tem sido sempre um exercício de gratidão", adiciona Bruno Gouveia, do Biquíni.