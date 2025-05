Carol Biazin lança segunda parte do projeto 'No Escuro, Quem É Você?'

Nesta quinta-feira (22/5), a cantora e compositora Carol Biazin lança a segunda parte do projeto No Escuro, Quem É Você?. Com 12 faixas adicionais, o álbum complementa o terceiro disco, No escuro, e conta com os recentes sucessos Que pecado! e Te amo sem culpa. O lançamento completo está disponível em todas as plataformas digitais, a partir das 21h.

O projeto começou em agosto do ano passado, acompanhada de 10 músicas, incluindo (Não) quero me apaixonar e Corações de pedra, com a participação da rapper Duquesa. Nas letras, Carol explora a euforia de um novo relacionamento, as filosofias do mundo moderno e a infância. A segunda parte do projeto foi anunciada no dia 8 de maio, pelas redes sociais da cantora.

Em entrevista ao Correio, Biazin compartilha o que o público pode esperar das novas músicas: “Na primeira parte do projeto já tinha muito de mim, do meu interior, mas eu mergulhei de cabeça nessa segunda parte e fui sem medo. Tem um pop diferente que me permiti experimentar e, ao mesmo tempo, a poesia. E acredito que as pessoas vão ouvir isso e vão realmente se identificar com muitas temáticas dentro do projeto. Eu tô ansiosa pra soltar isso pro mundo louco.”

Recentemente, a cantora esteve em Brasília, no palco do Funn Festival. Ela revelou, durante a apresentação, o novo single Dilemas da vida moderna, presente no álbum. O disco também conta outras 11 faixas, e parcerias com Vitor Kley e Ebony. O projeto marca o trabalho mais pessoal de Carol Biazin durante os sete anos de carreira.

A artista foi participante do reality show The Voice Brasil, no ano de 2017. Desde então, já lançou dois álbuns, Beijo de judas e Reversa, e conquista fãs em todo Brasil. “Mesmo com os altos e baixos e os desafios da indústria, o que me move é a possibilidade de me conectar com as pessoas por meio da música, das minhas letras. A música sempre foi meu lugar seguro e minha forma de expressão. Quando recebo mensagens de quem se identificou com uma letra ou se sentiu acolhido por uma canção, tudo faz sentido de novo.”