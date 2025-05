Kiko Loureiro faz show de heavy metal no Toinha Brasil neste sábado

Neste sábado (31/5), o público brasiliense pode aproveitar o bom heavy metal ao vivo no show do guitarrista Kiko Loureiro no Toinha Brasil Show. A apresentação será às 22h, com participação especial de Marty Friedman, Alírio Neto, Felipe Andreoli e Bruno Valverde.

Pedro Henrique "Kiko" Loureiro é músico, compositor e guitarrista carioca, que foi membro de várias bandas ao longo da carreira, como a nacional de power metal Angra e a estadunidense de thrash metal Megadeth. Agora, Kiko segue carreira solo e traz a Brasília a turnê Theory of mind, em referência ao álbum homônimo que retrata reflexões sobre ideias e a parte criativa do processo de criação das músicas, além de celebrar a carreira do músico e os 20 anos do primeiro álbum dele, No gravity.

Sobre voltar a tocar em Brasília, Kiko ressalta que sempre fica feliz ao realizar shows na capital: "Eu tenho inveja de quem mora em Brasília, porque é uma cidade muito bonita e organizada, pelo menos a parte que eu conheço, do Plano Piloto. Então, é uma cidade que eu gosto muito, quando marco um show o público é sempre caloroso e uma mistura de pessoas de diferentes lugares, é interessante isso", observa o guitarrista.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco