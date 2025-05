Badi Assad e Anna Tréa inauguram parceria com apresentação no Clube do Choro

Juntas no palco pela primeira vez, as multiartistas Badi Assad e Anna Tréa inauguram parceria com duas apresentações em Brasília. Nesta sexta-feira (30/5) e sábado (31/5), às 20h30, o virtuoso violão de Assad, a refinada guitarra de Tréa e as vozes de ambas se encontram, no Clube do Choro, para shows inéditos. Em julho, musicistas seguem turnê pela Europa.

Apesar da diferença de gerações, o dueto nasceu das "afinidades profundas" e dos "mesmos desejos, inquietações, e realizações artísticas", afirma Badi Assad. "Quando a vi pela primeira vez, me veio à cabeça que, se algum dia precisasse passar um bastão, seria facilmente para ela", completa a violonista. Para Anna Tréa, Assad "já fazia coisas incríveis com o instrumento, com o corpo, quando eu ainda estava começando. Ela é uma referência", revela a artista.

Essa admiração mútua permitiu sinergia musical apesar da ausência de relações anteriores. "A melhor maneira de conhecer uma artista é fazer música com ela", aponta Anna Tréa. Além de repertório autoral de ambas, os shows homenageiam Marku Ribas, artista que lançou discos autorais, teve canções regravadas por nomes como Alcione e participou da percussão de faixas do álbum Dirty Work, dos Rolling Stones.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco