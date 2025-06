Turnê de despedida de Gilberto Gil chega ao Mané Garrincha

Gilberto Gil se despede de Brasília amanhã, com apresentação única no Mané Garrincha - (crédito: Giovanni Bianco/Divulgação)

Neste sábado (7/6), Brasília se despede de um dos maiores nomes da música brasileira. Prestes a completar 83 anos de idade, Gilberto Gil chega à capital federal para apresentação única da turnê Tempo Rei, que marca os últimos shows ao vivo do baiano. O cantor, compositor e multi-instrumentista sobe aos palcos do estádio Mané Garrincha a partir das 20h30 e promete animar o público com os principais sucessos da carreira.

Em entrevista concedida a José Carlos Vieira, no Correio, Gil contou o motivo de ter adotado o nome de uma das faixas do álbum Raça humana, de 1984, como título da turnê. “O tempo tem sido um tema muito recorrente e estruturante no meu trabalho. Guia um pouco meu modo de entender a existência no mundo e todas as questões relativas à vida, à morte e à duração das coisas”, relatou o músico.

“O tempo é um dado importante no meu trabalho”, declarou Gil. Desde março, portanto, o cantor coleciona datas esgotadas ao redor do Brasil. Até então, foram 11 apresentações entre Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo em estádios e arenas lotadas. O show em Brasília, porém, será o maior da turnê. “Isso é um desafio para mim e para toda a montagem do espetáculo, que levou em consideração a questão das dimensões do palco onde vamos nos apresentar”, compartilhou o compositor. “Tenho uma expectativa muito boa”, acrescentou.

Gil também exaltou a fama que a cidade possui em relação à cultura. “Brasília é conhecida pela tradição de acolhimento a shows e espetáculos em várias dimensões, como ao ar livre, em ginásios ou teatros. Vamos ver como é que nós e o público nos comportamos”, reforçou. Nos próximos meses, o baiano ainda passa por Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Porto Alegre, Fortaleza e Recife.

Questionado sobre participações especiais na apresentação de amanhã, o compositor adiantou: “Temos tido, em vários lugares que nos apresentamos, uma surpresa. Possivelmente, em Brasília também”. Caetano Veloso, Nando Reis, Arnaldo Antunes e Preta Gil, filha do cantor, são alguns dos nomes que dividiram os palcos com o multi-instrumentista durante a turnê.

Apesar da despedida dos palcos, o cantor garante que irá continuar ligado à música, mesmo em casa. “E isso vai ensejar para que eu continue promovendo tanto encontros com o público, em escalas menores, como novos discos também. Na medida em que eu continue gostando de compor, coletar canções com as quais eu me dou cotidianamente, vou continuar sendo o que sou, o que tenho sido”, finaliza.

Serviço

Gilberto Gil apresenta Tempo Rei

Sábado (7/6), às 20h30, no Mané Garrincha. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma digital Eventim e pela loja física, localizada no Brasília Shopping, a partir de R$ 120. Jovens de 5 a 15 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis legais