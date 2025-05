Programação do Funn Festival tem Geraldo Azevedo e Zeca Baleiro

Neste fim de semana, a programação do Funn Festival traz músicas para todos os gostos. Os shows no estacionamento 2 do Parque da Cidade começam nesta sexta (30/5), a partir das 18h, com Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, Zeca Baleiro e Dorgival Dantas. Sábado (31/5) é dia do sertanejo e do piseiro, com apresentações de Gustavo Mioto, Vitor Fernandes e do grupo Fica Comigo. No domingo, quem sobe aos palcos é Luedji Luna, Rachel Reis e Luciana Mello, Roberta Sá e Leci Brandão, com o projeto Samba com Elas.

Às vésperas do mês de junho, a parceria musical entre Elba Ramalho e Geraldo Azevedo traz para a capital o gostinho do São João, assim como Dorgival Dantas, ícone do forró e que se apresenta no festival no mesmo dia. Para entrar no clima das festas juninas, o complexo e a arena do Funn irão ganhar uma decoração típica e, na área gastronômica, haverá opções de quitutes da época. Quem completa a programação da noite é o cantor Zeca Baleiro, que apresenta o show intimista Piano.

Amanhã, o sertanejo Gustavo Mioto estreia em Brasília o álbum Atemporal, com participações de Fábio Jr., Matheus & Kauan e do grupo brasiliense Menos é Mais. Expoente do piseiro, Vitor Fernandes também celebra o recém-lançado Como nunca, trabalho que apresenta uma parceria entre o cantor e o próprio Dorgival Dantas.

No domingo, a presença feminina domina o Funn. Luedji Luna traz, para o festival, show em homenagem à cantora nigeriana Sade, conhecida pela voz suave e composições românticas. A cantora baiana Rachel Reis, por sua vez, chega a Brasília com a turnê do recém-lançado Divina casca, que mescla samba, reggae, MPB, eletro pop e axé music ao longo de 15 faixas.

Por fim, também sobem ao palco Luciana Mello, Roberta Sá e Leci Brandão. No show, o trio celebra o samba sob um olhar feminino e intergeracional. Juntas, elas resgatam clássicos, interpretam composições autorais e homenageiam as grandes mulheres do estilo musical.