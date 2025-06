Jantar a dois: veja onde curtir o romantismo no Dia dos Namorados

O tão esperado 12 de junho se aproxima e, com ele, cresce a expectativa dos casais apaixonados de terem uma noite romântica e inesquecível. No Dia dos Namorados, restaurantes da cidade se transformam em ambientes mais intimistas, com iluminação à luz de velas e música ao vivo, proporcionando experiências personalizadas para os pombinhos de plantão.

Segundo Alex Juvenal, proprietário do Au Fondue, o Dia dos Namorados é a data de maior demanda no restaurante, já acostumado a receber casais diariamente. “Mesmo após 33 edições, vivemos cada uma como se fosse a primeira. Cuidamos de todos os pequenos detalhes com muito carinho e dedicação. Nosso público é exigente com a qualidade dos fondues e com o atendimento, por isso, nossa atenção é total para garantir uma experiência inesquecível”, garante.

Para os que optam por fugir do caos da data, o Ticiana Werner, por exemplo, oferece o menu romântico da casa durante todo o ano. "Tem sido cada vez mais comum observarmos casais optando por outras datas para celebrar o Dia dos Namorados. Seja por compromissos profissionais, por preferirem ambientes menos concorridos ou simplesmente por desejarem celebrar de forma mais personalizada", explica a chef que dá nome à casa.

Lugar romântico

No Ticiana Werner, todo dia pode ser especial para os namorados. O restaurante trabalha, durante os 12 meses do ano, com o pacote do jantar romântico. Mediante compra antecipada pelo site da casa, os casais podem desfrutar de um menu completo com duas entradas para compartilhar, um prato principal para cada e sobremesa individual no valor de R$ 400. No total, são 15 opções de pratos, que vão de tábua de frios refinada a medalhão de filé mignon e creme brulée.

Os apaixonados também terão direito à mesa especialmente decorada para a ocasião e presente com a foto do casal. No momento da compra, também é possível adquirir à parte um par de taças de vinhos ou espumante personalizados, pelo valor de R$ 130. A trilha sonora, por sua vez, fica por conta do cantor Anderson Estima, que preparou uma seleção de clássicos da música romântica, exclusivamente para o próximo dia 12.

Aos que desejam uma comemoração mais aconchegante, o restaurante também oferece, a partir da próxima segunda, o serviço de encomenda, com o mesmo valor e as mesmas opções de pratos. O pedido pode ser feito por meio do site da casa ou via WhatsApp, pelo telefone (61) 98263-6847. Os clientes que optarem pela retirada do menu, ao invés da entrega, recebem uma garrafa de espumante de cortesia.



Celebração em Paris

Com o intuito de levar o público em uma verdadeira viagem gastronômica à Europa, o Le Vin é inspirado na experiência dos tradicionais bistrôs franceses. A atmosfera romântica do restaurante, aliada à uma culinária afetiva e carta de vinhos exclusiva, torna a casa uma das principais opções dos casais da cidade para comemorar o Dia dos Namorados. “Cada detalhe é pensado para tornar a noite especial: iluminação suave, trilha sonora francesa, mesas decoradas com flores naturais e um serviço ainda mais personalizado”, garante o sócio Wagner Parente.

Durante a data, a casa funciona sob o regime de menu fechado, três etapas, no valor de R$ 268 por pessoa. De entrada, as opções oferecidas são o vol-au-vent de camarão com molho de mostarda ou brie empanado, mix de folhas, frutas secas e mel trufado. Para harmonizar, é sugerida uma taça do espumante Beau Rocher (R$ 45).

Nos pratos principais, o casal poderá escolher entre filé mignon ao molho roquefort e batatas gratinadas, massa orecchiette com camarões e aspargos ao molho de limão siciliano ou papilote de peixe com legumes. Algumas opções para harmonizar são o Chateau de Cathalogne Rouge, Chateau de Cathalogne Blanc e Les Clos de Reynon Blanc, todos no valor de R$ 74 a taça.

As sobremesas ficam por conta do creme de chocolate branco, suspiros de limão siciliano, macarron com ganache de mirtilo e couli de mirtilo ou bolo de chocolate meio amargo, ganache de chocolate ao leite e frutas vermelhas. A taça do espumante Viva la Vida Moscatel (R$ 45) é a indicada para harmonização com os doces.





Quatro etapas de sabor

“Eu brinco que o Dia dos Namorados é o Natal dos restaurantes”, ri Rodrigo Melo, proprietário e chef do Cantucci. Neste ano, a casa, com lojas na Asa Sul, Asa Norte e Águas Claras, prepara para a data decoração especial, música ao vivo e um menu de quatro etapas composto por produtos mais sofisticados.

No restaurante, o jantar do dia 12 começa pelo aperitivo — creme de funghi com pangrattato de tomate seco feito na casa. Em seguida, vêm as opções de entrada: crudo de atum fresco em cestinha crocante com creme azedo e cebola crispy ou panino de mortadela com creme de ricota e pistache.

Para a etapa principal, os casais podem escolher entre camarões envoltos na massa filo, finalizados com ovos massago e acompanhados por risoto de limão siciliano e aspargos, filé al vino em cubos com cebola pérola e cogumelos, servido com polenta cremosa ao queijo parmesão ou pappardelle ripieno recheado com alcachofras, ricota, nozes ao molho de manteiga noisette e amêndoas.

Encerrando o jantar, as opções de sobremesa ficam por conta do mousse de coco com curd maracujá e lascas de coco ralado ou a torta de gianduia com praliné de avelãs. Para harmonizar, o chef sugere os rótulos Comtesse de Malet Roquefort (R$ 199) e Aradon Roja (R$ 123).

Nas noites dos dias 11 e 12, o restaurante funciona mediante reserva on-line — durante a data oficial de celebração dos namorados, a casa funciona em turnos, o primeiro a partir das 19h e o segundo, às 21h30. Do último horário em diante, os clientes serão atendidos por ordem de chegada, até 0h.

Amor de Julieta e Romeu

Batizado em homenagem às terras de Romeu e Julieta, o restaurante Verona também preparou uma programação especial para receber os casais apaixonados durante a próxima semana. No dia 12, a casa funcionará sob serviço de menu fechado, quatro etapas, por R$ 650 o casal. Assinado pelo chef Diego Gebrim, o cardápio terá opções de figo e parma ou folhado de brie trufado para a entrada; risoto de brie, lagostim e camarão ou filé mignon entre os pratos principais e doces à base de chocolate, leite ninho ou o clássico tiramisú para as sobremesas.

Para além dos pratos, o pacote dá direito a uma taça de espumante de boas-vindas, um cadeado personalizado para ser colocado na fonte do amor eterno do restaurante e entrega de rosas. Decoração temática e artistas musicais e teatrais também fazem parte da programação da data.





Tradição brasileira

Aos casais fãs da verdadeira comida brasileira, a Casa Baco preparou um menu especial em que as estrelas são ingredientes amazônicos e do cerrado. Para o prato principal, a sugestão é o pirarucu de manejo na brasa, arroz caldoso de feijão manteiguinha de Santarém, tucupi, ervas brasileiras e vinagrete de banana da terra. Outras opções são o baby beef angus com demiglace de jabuticaba, acompanhado por musseline de batatas com queijo filão, e o schiaffoni cogumelo e pistache, recheado com ricota de búfala e pistache no creme de cogumelos e finalizado com pesto de agrião.

O cardápio especial de Dia dos Namorados também contempla entradas, como a tortilha de frango crocante,o bolinho de pamonha frita e a bruschetta coração de burrata com pomodoro, e sobremesas. Os doces ficam por conta do leite frito crocante, o brownie de chantilly e buriti e o clássico Romeu e Julieta. O jantar sai no valor de R$ 196 por pessoa.

Onde comer?

Au Fondue

Setor de Habitações Individuais Sul QI 7, bloco B, loja 30

Todos os dias, das 19h à 0h

Cantucci

CLN 403, bloco E, loja 3

Av. das Araucárias, 635, loja 3

De segunda a domingo, das 12h às 23h

CLS 108 Bloco C Loja 01

Segunda, das 18h às 23h

De terça a domingo, das 12h às 23h

Casa Baco

Casa Park (ST SGCV/SUL, lote 22, loja 105, Park Sul)

De segunda a quarta, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h30

Quinta, das 12h às 23h30

Sexta, das 12h às 16h e das 18h às 23h

Sábado e domingo, das 12h às 23h

Jardim Secreto

Viveiro da Transplantas, às margens da Vicente Pires

Aberto exclusivamente no dia 12 de junho, das 18h à 0h20

Le Vin Bistrô Brasília

CLS 402, bloco A, loja 21

De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 17h

Ticiana Werner

CLS 201, bloco C, lojas 5 e 11

De segunda a sábado, das 11h30 à 0h

Verona Ristorante

CLS 402, bloco A, loja 33

De segunda a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h à 0h

Domingo, das 12h às 15h30