Funn Festival chega ao fim em ritmo de trap com Djonga e Kyan

Um dos mais importantes festivais de música de Brasília, o funn festival, chega ao seu último dia de apresentações. Para fechar a temporada, a programação de sábado traz artistas de destaque que passaram pelo palco principal do evento. O festival apresenta Djonga, BK, Ph, Alee, Tz da Coronel e Kyan.

TZ da Coronel traz seu estilo único que mistura trap com R&B e funk. Ao Correio, Tz diz que sempre gosta muito de estar em Brasília. “A energia daqui é diferente e a galera sempre vem junto. O show vai ser muito animado, vai ter som pra quem me acompanha desde o começo e também pra quem tá curtindo os lançamentos mais recentes”.

Djonga volta ao palco do Funn para cantar com autenticidade sobre o racismo, desigualdade social, vivências da periferia e identidade negra. O rapper começou a ganhar destaque com o álbum Heresia e se distingue pela presença no palco, habilidade lírica e postura combativa. Ele também é conhecido por misturar influências do samba, funk e música brasileira tradicional no rap.

Kyan conquista cada vez mais fãs com o estilo de produções underground. O cantor chega com o novo álbum Dois Quebrada Inteligente, lançado na última quinta-feira e que traz feats com artistas como Veigh, Kayblack, Triz e Djonga.

BK é um dos nomes mais influentes do rap nacional contemporâneo. Com estilo único, mistura o trap a outros gêneros. O show tem como destaque faixas do novo álbum Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer. Aclamada pela crítica, as canções abordam temas como racismo, desigualdade social, violência policial e experiências pessoais, sempre com letras profundas e reflexivas.



PH, outro nome do rap nacional, mostra a lírica envolvente e versos que tocam a alma. A última apresentação do cantor em Brasília foi na virada deste ano. O cantor ficou conhecido pela participação nas músicas Let's Go 4 e Ballena e hits como Vem desestressar e Tenho que me decidir

Alee, destaque no cenário do trap, faz o primeiro show em Brasília, com som inovador e carregado de experimentações sonoras. Alee é um dos nomes mais promissores do trap nacional atual. O baiano começou sua carreira no R&B, mas foi no trap que encontrou sua voz mais potente e mistura vivências pessoais com uma estética sonora moderna e emocionalmente intensa.



Serviço

Funn Festival com Djonga, BK, PH, Alee, Tz da Coronel e Kyan

Sábado (7/6 ), das 18h às 2h no Estacionamento 2, do Parque da Cidade. Ingressos no valor de R$105 no site do Ingresse. Não indicado para menores de 16 anos.

