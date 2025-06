Gruppo Musicale Zingari promete viagem musical à Itália no Clube do Choro

O Clube do Choro de Brasília recebe, pela primeira vez, o Gruppo Musicale Zingari, que traz a Serata Italiana. A apresentação será amanhã, a partir das 20h30 e promete “Uma viagem musical pela Itália”.

O espetáculo mistura estilos, ritmos e sonoridades. Com interpretações com voz masculina, voz feminina a duetos e arranjos instrumentais, o grupo promete uma “experiência inesquecível, repleta de alegria, emoção, música, luzes e cores que transportam o público diretamente para o coração da Itália”.

Formada por Ivo Basso (voz e violão), Larissa Lopes (voz), Zé Nogueira (Clarinete), Moisés (teclado) Carlão (bateria) "Zingari" significa nômade, palavra define a banda, formada por talentos do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo e Minas Gerais.

Ivo Basso promete repertório diverso. “Vamos explorar desde músicas mais antigas de referências como Gianni Morandi, Jimmy Fontana e Domenico Modugno como de cantores mais recentes como Laura Pausini, Ivollo e Andréa Bocelli”.

Serviço

Zingari em Serata Italiana

Sábado (14/6), a partir das 20h30 no Clube do Choro com ingressos a partir de R$45 no site da Bilheteria Digital. Entrada Livre para todos os públicos

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco