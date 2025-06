Festa junina do Sesc tem música, comida e quadrilha

O Sesc Tradições Juninas promove, no sábado (21/6) e domingo (22/6), o São João da unidade da Asa Sul, quadra 504. A celebração faz parte do projeto Sesc + W3, apresentando barraquinhas, quadrilhas e shows com entrada gratuita, mediante doação de 1kg de alimento. Não haverá distribuição de ingressos.

Amanhã, a programação vai de 14h às 21h, com apresentações da banda Sanfona Nova, Claudio Pereira e Trio, quadrilha Xamegar, Marcos Farias e Sabrina Vaz, e banda Asa Branca. No domingo, a festa começa às 10h e segue até 21h, com o Trio Xilique, banda Moinho D’água, quadrilha Arroxa o Nó, trio Pinga Fogo e Baile da Maisinha.

Diego Marx, gerente de Cultura do Sesc-DF, explica que a principal aposta para as atrações musicais foram o forró clássico e o pé de serra. Neste ano, a festa terá dois palcos: um na unidade da 504 Sul e outro na comercial da quadra 505. “Continuamos com os shows de forró, as quadrilhas e atividades infantis, que já são tradição por aqui, mas com uma organização ainda mais caprichada”, afirma Marx.

Confira a programação de festas completas para o final de semana:

20, 21 e 22/6

São João do Guará (EQ 19/34 Ed.Consei - Guará 2) - Ingressos a R$25

Santuário do Santíssimo Sacramento (SGAS 606, L2 Sul) - Ingressos a partir de R$4

Festa Junina da Paróquia São Pio (QRSW 1, lote 1, Área Especial – Sudoeste) - Entrada gratuita

20 e 21/6

Festa Junina da AABB - Clube da AABB (St. de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, conjunto 17) - Entrada gratuita para associados e a R$30 para convidados

Arraiá da Paróquia do Verbo Divino (SGAN 609, Módulo C – L2 Norte) - Ingressos a R$10

21/6

Arraiá da Assejus (Setor de Clubes Sul, Trecho 02, lotes 2/39) - Associados podem comprar ingressos a partir de R$25

21 e 22/6

Sesc Tradições Juninas (Sesc da 504 Sul) - Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento

20, 21, 22, 23 e 24/6

Arraiá da Paróquia São João Batista (QNF 24 Área especial Taguatinga Norte) - Entrada gratuita

Matriz São João Batista (Praça 1 Bl. B - Setor Sul, Gama)



*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco