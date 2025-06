Musical inspirado em Amélie Poulain traz para o palco sonhos e gentilezas

A heroína Amélie Poulain, que queria melhorar a vida das pessoas e acaba por perceber o quanto precisa da própria ajuda, desembarca no Cerrado neste fim de semana com o espetáculo Amélie, em cartaz amanhã e domingo no Teatro Paulo Autran, do Sesc Taguatinga. Com direção e idealização de Paula Hesketh, a peça é um misto de teatro e musical inspirado no filme O fabuloso destino de Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet. "É um musical muito gentil, muito sutil, que fala sobre sonhos. Sou apaixonada pela leveza que traz", avisa Paula.

A dramaturgia, criada pela diretora, parte da premissa de que Amélie percebe que, ao ser bondosa com os outros, pode transformar a própria vida. O projeto é baseado no musical Amélie, que fez sucesso na Broadway, em Nova York, e no West End, em Londres. "A gente fez adaptação, tirou umas coisas e colocou outras", explica Paula, que trabalhou em parceria com Gabriel Neves.

As músicas em francês ganharam versões em português, mas a ambientação original foi mantida. "Os locais são da França mesmo, mas o que acho que traz o musical para onde estamos é o contexto geral do espetáculo, porque ele fala uma linguagem universal que é a do amor", diz Paula.

O espetáculo é dividido em duas partes. A primeira traz a contextualização da vida da personagem, a infância difícil, as histórias do pai e da mãe. Em seguida, há um corte para o presente. "Amélie é uma personagem que teve uma infância conturbada, mas agora desenvolve o próprio olhar para o mundo. Fazendo boas ações, ela vai tentando consertar a vida dos outros como se fosse a narradora da história e vai descobrindo que deve narrar a própria vida e precisa se abrir para o mundo em volta dela", conta a diretora. Quando conhece Nino, Amélie se abre para construir uma nova história.

Amélie

Da Trupe Trabalhe Essa Ideia. Amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro Paulo Autran (SESC Taguatinga — St. B Norte CNB 12 Área Especial 2/3). Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Classificação indicativa livre