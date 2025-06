Mário Salimon celebra 40 anos de carreira musical no Clube do Choro

Mario Salimon celebra 40 anos de carreira hoje, no Clube do Choro - (crédito: Cíntia Barreto)

No Clube do Choro, o cantor e compositor Mário Salimon realiza, nesta sexta-feira (20/6), às 20h30, show para celebrar 60 anos de vida e 40 de carreira musical. Com sexteto formado em 2023 para um casamento que “seguiu adiante”, o músico toca sucessos dançantes da banda BsB Disco Club, fundada por Salimon nos anos 1980: "É o escopo da música Disco que a gente vai cobrir neste show”, afirma o homenageado.

Além do contrabaixista e diretor musical, Oswaldo Amorim, a banda é formada por nomes do jazz brasiliense: Carlos Cárdenas no saxofone, Misael Barros na bateria, Daniel Baker nos teclados e Kadu Araújo na guitarra. Desde o início do projeto coletivo, “a ideia é tocar música pop, mas com uma pegada de jazz”, ressalta Salimon, que controla expectativas, mas vislumbra potencial no sexteto:

“A consolidação dessa formação de Os Novos Standards pode significar uma plataforma para eu desenvolver meu trabalho autoral. Isso seria muito gratificante, e me parece algo factível no médio prazo. Ainda não saímos de Brasília com a banda, mas penso que faríamos bonito em qualquer palco.”

Na apresentação de sexta-feira, o pianista Ricardo Nakamura e os cantores Georgia W. Alo e Marcos Tani, com os quais Salimon dividiu os vocais da BsB Disco no passado, também participam. “Estou muito feliz com esse reencontro”, garante Salimon.

Em relação à cena da música autoral brasiliense, Salimon percebe retrocessos. “Nós músicos encaramos palcos mal equipados e voltamos pra casa com menos do que ganhávamos 40 anos atrás, quando éramos iniciantes.” Ele completa: “Seguimos, muitos de nós, fazendo música por amor à arte”.

Serviço:

Mário Salimon e os Novos Standarts. Nesta sexta-feira (20/6), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada) + taxa de R$ 7,50.