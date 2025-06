Investigações ancestrais conduzem exposição de Lua Cavalcante

A deficiência enquanto produtora de conhecimento e de poética é base do pensamento que conduz o trabalho da artista Lua Kixelô Cavalcante em Morada, em cartaz na Pilastra Galeria-Escola, a partir de sábado (21/6). "Tenho uma pesquisa chamada 'poética da deformidade', que investiga meu corpo como um corpo possível de criação. Minha poética nasce da minha deficiência. E vou criando mitologias a partir da minha própria deficiência", explica.

Morada reúne uma instalação e fotografias criadas durante a residência de um ano realizada por Lua na Pilastra, que tem um programa voltado para acompanhamento crítico e formação de jovens artistas. A experiência também permitiu o contato com outros artistas, o que influenciou a produção de Lua. No trabalho, ela reflete sobre a própria ancestralidade a partir de várias perspectivas.

A primeira delas é a deficiência e a segunda, é a origem indígena descoberta a partir de uma investigação histórica familiar que revelou a ligação entre a artista e o povo kixelô cariri, do Ceará. "Entendo a deficiência e a herança indígena como possíveis ancestralidades. Tudo isso me pega na construção dessa exposição. A gente vai habitar essa morada, que é aleijada pela deficiência, pelo colonialismo que retira minha família desse lugar de indígena. Minha ancestralidade é aleijada em todos os níveis, tanto da retirada desse pertencimento originário quanto da minha deficiência", avisa.

Além de uma instalação grande, Lua apresenta seis fotografias e um trabalho de bordado em papel. "E mais alguns objetos de que me aproprio para transformar em outra coisa", conta.

Formada em fotografia pelo Iesb, a artista de 28 anos começou a trajetória com trabalhos comerciais. A produção autoral veio por meio do autorretrato e da pesquisa que leva em conta a própria corporalidade. Após trabalhar em museus e com arte educação, Lua conheceu a Pilastra, galeria que desenvolve alguns programas de formação e acompanhamento. "Foi esse coletivo que me ajudou a entender meu pertencimento como artista", conta.

Morada

De Lua Cavalcante. Curadoria: Gisele Lima e Likidah Ferreira. Abertura amanhã, às 17h, na Pilastra Galeria-Escola (QE 40 Rua 09 lote 08, Polo de modas, Guará II). Visitação até 9 de agosto, de quarta a sexta, das 14h às 19h, e sábado, das 10h às 15h. Classificação indicativa livre