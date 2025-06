Nilze Carvalho canta Cartola em projeto dedicado ao compositor

Cantora carioca Nilze Carvalho se apresenta no Projeto Cartola, no CCBB, neste domingo ) - (crédito: Marcio Carvalho)

Em nova edição da iniciativa que celebra o legado de uma das maiores referências do samba, Brasília recebe a cantora carioca Nilze Carvalho. A apresentação gratuita ocorre às 17h30, neste domingo (22/6), no gramado do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), depois da abertura do grupo brasiliense Choro Livre, sob o comando do bandolinista Reco do Bandolim. O Projeto Cartola, segundo Nilze, é uma forma de fazer a obra do cantor e compositor "atingir a nova geração".

As músicas de Cartola foram apresentadas à cantora pelos intérpretes que o pai dela escutava, por meio das vozes de Beth Carvalho, João Nogueira, Paulinho da Viola e Alcione. "Mais tarde é que fui me inteirar do repertório do Cartola", revela Nilze Carvalho. Ela guarda memória desse aprofundamento:

"A primeira música dele que eu lembro que tirei foi As rosas não falam. Na Lapa, bairro do Rio de Janeiro, também me lembro de um trabalho que fazíamos resgate de canções e foi ali que comecei a entender não só o lado A do Cartola, mas o lado B, que também é esplendoroso", ressalta a cantora com 45 anos de carreira.

No CCBB Brasília, o Projeto Cartola fica em cartaz até o dia 3 de agosto, com apresentações quinzenais, sempre aos domingos, para público de todas as idades e com acesso gratuito. A iniciativa também é realizada nos palcos do Clube do Choro e no Eixão do Lazer.

"É uma forma de apresentar a história desse compositor com muito carinho. A gente conversa sobre o repertório, tem arranjos preparados. É muito legal participar de um projeto que reverencia um dos grandes nomes da nossa música com toda a beleza que vamos mostrar para a platéia", afirma Nilze Carvalho.