Summer All Day reúne grandes nomes da música eletrônica

Neste domingo (28/6), o Museu Nacional da República é palco da 8ª edição do Summer All Day. Sob o comando de Victor Lou, o evento convida grandes nomes da música eletrônica e reforça uma abordagem popular e democrática da música. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla, a partir de R$ 80.

Idealizador do projeto, Victor Lou é um DJ e produtor musical goiano que, durante 10 anos de carreira, conquista espaço na cena eletrônica brasileira. Entre os maiores sucessos do artista, estão Soca soca do submundo e Diu diu lai. Lou convida para compor o lineup da festa o estadunidense Lee Foss, Roddy Lima, Eli Iwasa, Sterium e Zac.

O diferencial do evento é a proposta da distribuição de 80% dos ingressos de forma gratuita, sendo necessário apenas a doação de 1kg de alimento não perecível ou uma peça de roupa. Devido aos sucessos das últimas edições, desta vez os bilhetes grátis já não estão mais disponíveis.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco