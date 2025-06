Rock psicodélico da Tagua Tagua invade a Infinu neste sábado (28/6)

O final de semana no Espaço Infinu promete muita animação. A programação traz as bandas Tagua Tagua, que se apresenta neste sábado (28/6), a partir das 20h, e o grupo Cidade Dormitório, que se apresenta em turnê de 10 anos, show a partir das 17h30 do domingo (29/6).

A banda Cidade Dormindo chega a Brasília com show que comemora os 10 anos da banda. Cidade Dormitório: 10 anos de rolê terá participação especial do cantor LLLucas e a banda Chaleira Elétrica. Ao Correio, o vocalista de Cidade Dormindo, Yves Deluc, promete um espetáculo com muita crítica e humor:"Temos a proposta de show teatralizado, que aproxima o público ao palco", afirma Yves.

O repertório será abrangente, segundo Yves: "Não focamos em um álbum específico, mas vamos passar por todos os momentos da banda. Algo que atravesse as pessoas e que as pessoas se sintam parte das canções e dos momentos que retratam na nossa carreira", completa.

A banda composta por Yves Deluc (voz e guitarra), João Mário (baixo e voz), lllucas (voz e guitarra), Fábio Aricawa (voz e bateria) se apresentou em Brasília outras vezes. "A experiência que me deixou encantado, tocamos no Guará e ver o público presenciar o show e o astral da galera era bem legal, a galera estava bem animada", finaliza o cantor.

Amanhã, a banda Tagua Tagua mostra a turnê Raio Tour, com um repertório de soul, psicodelia e novos ritmos. Ao Correio, o cantor Felipe Puperi promete animação: "Vai ser um show muito dançante. Pensamos no novo álbum pela necessidade de ter esses momentos no show, agora vamos poder ver isso acontecer."

Sobre o repertório, Felipe vai explorar canções do novo álbum: "A gente vai explorar bastante coisa do álbum novo, Raio, e também algumas clássicas que a galera gosta de cantar junto, tanto do primeiro quanto do segundo álbum. Felipe (voz e o violão), Jojô Inácio (guitarra e sintetizador); Rafael Aragão (baixo) e Léo Mattos (bateria) formam a banda. O cantor faz questão de ter Brasília na rota de shows:" Sempre fui recebido da melhor forma possível. Passamos pela cidade algumas vezes e em de todas, digo sem medo de errar, é um dos meus lugares preferidos, o público é muito generoso e carinhoso comigo", completa o cantor.