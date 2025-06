Kpop na área: grupo NTXZ faz show no Toinha neste sábado (28/6)

Neste sábado (28/6), Brasília recebe o grupo de Kpop, NTX, que está de volta em sua segunda passagem pelo país. Realizando a maior turnê até o momento, o octeto irá passar por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Recife e João Pessoa. NTX conquistou mais de 29 nove mil fãs em sua última visita ao Brasil, no ano passado.

NTX, abreviação de Neo Tracks nºX, foi criado em 2021 e ganhou espaço pelas suas performances em programas e realities shows na Coreia do Sul Formado por Hyeongjin, Yunhyeok, Xiha, Changhun, Hojun, Rawhyun, Eunho e Seungwon, o grupo segue a turnê para o Uruguai, Argentina, Chile e Peru.

A turnê marca o lançamento do segundo álbum do NTX, Over Track, projeto onde os integrantes participaram mais da composição e produção das faixas. Com onze canções inéditas, o disco traz música eletrônica, hip hop, com influência de R&B. O grupo é o primeiro do gênero K Pop que realiza shows no Brasil por dois anos consecutivos.

Serviço

2025 NTX World Tour

Amanhã, a partir das 18h30, no Toinha Brasil Show (Quadra SOF Sul Quadra 9 SN, Conjunto A). Ingressos a partir de R$ 250 (meia entrada pista) + taxa do site Articket.