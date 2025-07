Uai São João promove concurso de quadrilhas neste fim de semana

Apresentação de quadrilha no evento Uai São João: festa em Águas Claras - (crédito: Divulgação)

A partir desta sexta (11/7) e até domingo (13/7) , o estacionamento da Faculdade Uniplan, em Águas Claras, recebe a segunda edição do Uai São João, com concurso de quadrilhas juninas, shows e praça gastronômica com comidas típicas. Doze quadrilhas são esperadas neste final de semana.

A competição teve início na última sexta-feira (3/7), com a vitória da quadrilha Formiga da Roça. Wendel Kort, organizador do evento, destaca que a expectativa de público para os seis dias de evento é de 18 mil pessoas. O organizador admite a intenção de transformar o Uai São João em um dos maiores eventos de quadrilha do Cerrado.

Esta é a primeira vez que o festival é realizado em Águas Claras. "O Uai São João foi criado porque eu sou morador de Águas Claras também. E, como eu faço vários eventos em outras cidades satélites, meus amigos e a comunidade sempre pediram", explica.

Algumas das quadrilhas participantes fazem parte da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (LINQ-DFE). A Liga, apesar de não atuar na organização do Uai São João, se faz presente para acompanhar e apoiar as quadrilhas. "Nossa missão é fortalecer os grupos onde eles estiverem se apresentando", resume Tiago Luniere, diretor da Liga.

O Uai São João oferece premiações em seis categorias. Os prêmios da classificação geral chegam à R$10 mil para o primeiro lugar. Além disso, serão entregues prêmios de R$500 reais para as categorias: melhor marcador; melhor figurino; melhor coreografia; melhor noivo e melhor noiva. "O objetivo é valorizar a qualidade artística e o esforço dos grupos de forma transparente", explica Luniere.

O diretor da LINQ-DFE ressalta a importância de eventos como o Uai São João. "As quadrilhas investem o ano todo em figurino, coreografia, música, e essas apresentações são uma forma de retorno, tanto financeiro quanto de reconhecimento. Além disso, é um espaço onde o público conhece mais de perto a força da nossa cultura popular."

*Estagiárias sob supervisão de Severino Francisco