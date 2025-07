Os cearenses dos Selvagens à procura da lei se apresentam na Infinu

Fundada em Fortaleza, a banda Selvagens à procura da lei se apresenta pela primeira vez nos palcos da Infinu. Após uma pausa no ano passado, Selvagens se reestruturou e hoje carrega uma nova formação. O vocalista e fundador, Gabriel Aragão, segue com as origens de rock do grupo ao lado dos novos membros: Jonas Rio (baixo), Matheus Brasil (bateria) e Plínio Câmara (guitarra).

A turnê atual da banda é a Pra recomeçar que apresenta o novo disco dos Selvagens, Y, primeiro projeto com a nova formação. “Estamos em um momento muito bom, nos encontrando com fãs do Brasil inteiro, reencontrando pessoas. Em Brasília, fizemos o Festival Coma e Porão do Rock, mas é muito bom voltar em um show exclusivamente nosso", destaca Gabriel Aragão.

O repertório do show irá trazer novidades, mas retoma as músicas dos discos anteriores. “Mas com essa nova pegada, tanto da nova formação, quanto das músicas novas, é sempre uma coisa muito massa de fazer. Um contato muito maior com os fãs que já conhecem o som da banda e com os novos também, que é uma coisa que a gente tem visto muito nessa nova fase, tem muita gente aparecendo", reflete.

Serviço

Selvagens à procura da lei na Infinu

Amanhã, a partir das 20h, na Infinu Comunidade Criativa ( CRS 506, bloco A, loja 67). Ingressos a partir de R$ 50 (meia entrada) + taxa da Shotgun. Evento para maiores de 18 anos).

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco