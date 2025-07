Confira um roteiro de festas juninas para este fim de semana

Sesc tradições juninas

Nesta sexta (11/7) e sábado (12/7) acontecerá a última etapa do sesc tradições juninas, na unidade de Taguatinga Sul. Na sexta-feira o evento tem início às 18h e no sábado, às 17h. O evento tem entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível.





Sexta-feira, o evento recebe apresentações da banda Chic Tá Bacana e do cantor Nego Rainner e da quadrilha Formiga da Roça. Já no sábado, a programação começa com a banda Só pra Xamegar, seguida da quadrilha Caipirada e da banda Forró do Dengo.





O fim de semana marca o encerramento da sequência de oito eventos promovidos nas unidades do Sesc DF. O objetivo por trás de fazer tantos eventos é descentralizar as comemorações de São João no DF. “Ao espalhar a festa por diversos pontos do DF garantimos que mais pessoas, de diferentes comunidades, tenham a oportunidade de viver a experiência de um São João completo.” explica Valcides de Araújo, diretor do Sesc-DF.





O diretor ainda revela o sentimento de gratidão ao encerrar o projeto que somou um público de 50 mil pessoas, e revela a intenção de dar continuidade ao Tradições Juninas no próximo ano: “Queremos alcançar ainda mais regiões, fortalecer a identidade junina local e, principalmente, valorizar os artistas e as quadrilhas juninas da nossa região.”

11 e 12/7

22ª Festa Julina Beneficente do G (QNM 19 Cj G - Ceilândia Sul), das 19h às 2h. Entrada gratuita.





Arraiá da Paróquia da Nossa Senhora da Auxiliadora (Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora - SH Jardins Condomínio Mansões Entrelagos, Et 1).





Paróquia São Charbel (EQNW 704/705 lote A), a partir das 19h. Entrada gratuita.





11, 12 e 13/7

Arraiá da Imaculada (Paróquia Imaculada Conceição de Maria - Taguatinga Sul, SMT Conj 12, AE 1). Entrada R$10.





Arraiá Sagrada Família (Paróquia Sagrada Família - Taguatinga Norte, St. G Norte), a partir de 18h.





Festa Julina da Capela de Todos os Santos (Capela de Todos os Santos - QNN 27, ao lado do Sesc), a partir de 19h.





Festa Julina da Paróquia Bom Jesus dos Aflitos (Capela Santa Clara de Assis - QS 5, rua 600, lote 22, Arniqueiras). Entrada gratuita.





Arraiá de São José (Paróquia São José Operário - Samambaia Norte, Qn 421, Cj D, Lt 1/5). Entrada a partir de R$15.





Arraiá de São Vicente (Paróquia São Vicente de Paulo - QSE 11/13, Ae. 01,Taguatinga Sul), a partir de 19h.





Arraiá São Rafael (Espaço atrás da Igreja Matriz, quadra 309, Recanto das Emas). Entrada R$2.





Arraiá do Zé (Paróquia São José Operário - Recanto das Emas).





Festa de São Camilo (Paróquia São Camilo de Lellis- EQS 303/304) Entrada gratuita.





12 de julho

5º Arraiá da Unipaz (Unipaz DF- SMPW Quadra 08 conjunto 02, Granja do Ipê), das 17h às 22h. Entrada R$ 20,00.





Arraiá Anglicana (Catedral Anglicana de Brasília- EQS 309/310- Asa Sul), das 17h às 22h. Entrada Gratuita.





Arraiá Missão Aliança (Área Especial 01, lote 9/10 Lado Leste, Parte 1- Brasília), às 19h. Entrada Gratuita.





Arraial do Sementinha (São Sebastião - Ministério Pão e Vinho), a partir das 19h30. Entrada Gratuita.





Festa Junina Cemeit 2025 (Cemeit, St. B Norte, QNB 1, Taguatinga), a partir das 12h. Entrada a partir de R$5.

12 e 13 de julho

Arraiá do Chiquim (VC-341, Núcleo Rural Casa Grande- Gama/DF), às 18h.





Arraiá de Santo Antônio (Capela Santo Antônio- Quadra 01 conjunto F lote 01 Condomínio vencedor- Sol Nascente), às 18h.





Arraiá da Capela Santos Anjos 2025 (Q 305, Cj 14, Bairro Residencial Oeste - São Sebastião), a partir das 19h.