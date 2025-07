Banda Encontro Racional faz releitura de clássicos de Tim Maia na Infinu

A programação da Infinu deste final de semana promete agradar a todos os gostos musicais. No domingo (13/7), será a homenagem a Tim Maia, com o grupo Encontro Racional: Tributo ao Tim Maia, com um show dançante.

A banda Encontro Racional, Tributo ao Tim Maia faz uma releitura da carreira do cantor desde 2012. Ao Correio, Nathal de Oliveira, vocalista da banda, apresenta canções dos três discos racionais de Tim Maia. "Ele toma grande parte do repertório, que a banda começou assim, exatamente tocando o repertório racional e faz uma releitura de toda a carreira dele".

Nathal acrescenta que a banda se propõe explorar emoções: "A gente pensa em fazer um show bem emocional e ao mesmo tempo dançante". A banda insinua uma nova experiência de interpretação do repertório de Tim Maia: "Queremos trazer toda aquela vibração que o Tim Maia tinha dentro de um repertório bem vasto e extenso. E nesse repertório tem de tudo, tem música para você raciocinar, para você pensar, para você dançar, para você chorar, para você se emocionar, então, a ideia é fazer um show completo".

O show tem uma dinâmica na qual o grupo tenta abranger toda a carreira de Tim Maia: "A gente faz um show no qual conta uma história, que começa com o racional, a fase quando ele parou com as drogas, ele não bebia e é considerada a fase em que a voz dele estava no auge" completa Nathal.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco.