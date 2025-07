Sinatra in Concert celebra os clássicos do cancioneiro americano

Neste sábado (12/7), o Centro de Convenções Ulysses Guimarães será palco de uma noite dedicada à era de ouro da música americana. Reconhecido como o mais destacado intérprete de Frank Sinatra na atualidade, o cantor chileno Mario Kramarenco, apresenta o espetáculo Sinatra In Concert, parte de sua turnê internacional pela América do Sul.

Mais do que um show, trata-se de uma noite de gala, com orquestra ao vivo e clássicos como New York, New York, My Way, Fly Me to the Moon e The Girl from Ipanema. A turnê nasceu após o sucesso de sua temporada em Las Vegas, onde Kramarenco se apresentou ao lado de Vincent Falcone — pianista e diretor musical que trabalhou com Sinatra — durante uma homenagem ao centenário do artista.

“Para mim, é uma grande honra interpretar Frank Sinatra, o maior cantor da música popular do mundo. Faço os shows sempre com muito carinho e respeito à sua história”, afirma o artista, que há 20 anos se dedica ao tributo.

“Antes de interpretar Sinatra, estudei canto lírico e popular, além de pesquisar sua vida e performances. Espero que o público tenha uma experiência especial, pois é sempre uma alegria levar sua música ao coração das pessoas. Se você não viu Sinatra ao vivo, não perca esse show”, convida.

Serviço:

Neste sábado (12/7), às 21h30, o Auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses recebe o espetáculo Sinatra In Concert, com o cantor chileno Mario Kramarenco. Os ingressos variam de R$ 90 (meia-entrada) a R$ 1.100 (experiência completa com meet & greet, vinho e brindes). Meia-entrada disponível para estudantes, idosos, PCDs, professores da rede pública e servidores. Há opção de meia social mediante doação de 1kg de alimento. Classificação indicativa: 14 anos. Vendas pelo site Bilheteria Digital.