Combinação perfeita: conheça os restaurantes que associam comida e lazer

Os sanduíches Distraídos venceremos e Na vertigem do dia são carro-chefe no menu do Paradeiro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Melhor ainda que sair para comer uma boa comida no fim de semana, é poder desfrutar de espaços que unem a gastronomia com opções diversas de lazer. Cada vez mais, restaurantes da cidade se tornam ponto de encontro de amigos e familiares por oferecer atrativos que vão além do cardápio.

"O brasiliense tem procurado por espaços em que, além de do bom atendimento e da bebida gelada, ele encontre meios de se divertir", avalia Daniela Oliveira, proprietária do Tata Kombinado. Toda quinta, o restaurante promove noites de karaokê gratuito.

"Brasília é uma cidade adolescente, que ainda está descobrindo do que gosta e do que não gosta", acrescenta Mari Moutella, proprietária do Paradeiro. "Nós fazemos parte dessa tradição recente de juntar várias propostas no mesmo espaço e tentamos reunir várias tribos e nichos, que na verdade se revelam um só", conta a sócia, que promove no espaço eventos como saraus e contações de histórias.

Nesta semana, o Divirta-se Mais apresenta restaurantes da capital que, assim como o Tata Kombinado e o Paradeiro, apostam na união entre a boa gastronomia e opções de lazer para conquistar o público da cidade. Confira!

Com sabor de nostalgia

"A Caverna sempre teve uma proposta de unir jogos de tabuleiro com comida boa", declara Amanda Claire, sócia do espaço localizado no Guará II. "Nosso projeto foi criado para acolher o geek, o nerd, e, sim, a família nostálgica — com aquele garoto (ou garota) que cresceu jogando de galera, assistindo desenhos da hora e construindo amizades em torno do que ama", detalha a proprietária.

A proposta é que, na Caverna, os clientes se reconectem por meio dos jogos e de boa comida, desfrutando de um menu idealizado pelo chef Gabriel Landim, especialista em molhos agridoces. O cardápio é dominado por mais de 10 opções de hambúrgueres, batizados em homenagem a personagens da ficção.

Alguns dos destaques são o arqueiro (R$ 39,90), brioche premium selado na chapa, blend de carne, queijo cheddar, alface, tomate, rúcula, picles caseiro e maionese artesanal do chef à base de leite, e o Balrog (R$ 39,90), com queijo mussarela, cebola roxa, barbecue de goiabada picante e maionese. Para acompanhar, o cardápio oferece oito sabores de milkshakes, no valor de R$ 23,90.

Viagem à década de 1980

Em Vicente Pires, o Tata Kombinado virou ponto de encontro dos moradores da região. Durante a semana, a casa tem programação recheada, com destaque para o karaokê gratuito das quintas-feiras. "Nós somos um bar inspirado nos anos 1980, e trouxemos o karaokê como referência a essa época", explica a proprietária Daniela Oliveira, que toca o estabelecimento junto com o esposo Cleber Oliveira, o próprio Tata.

"É uma forma de transformarmos a noite em uma grande confraternização. O karaokê une as pessoas. Cada um senta na sua própria mesa e, de repente, estão cantando com outros grupos que não conheciam, fazem amizade. É um momento de interação e muita alegria", defende Daniela. Às sextas e sábados, a atração é a música ao vivo, voltada para o pop rock, MPB e flashback.

O cardápio é simples, adianta a proprietária, mas feito com muito amor. O menu é composto por petiscos, jantinhas, hambúrgueres e opções de massa, como risoto e espaguete. Os destaques, porém, vão para o croquete de carne seca com mandioca (R$ 32,99 — 8 unidades) e a costelinha suína ao barbecue (R$ 68,99), acompanhada por mandioca ou batata rústica.

Os drinques, por sua vez, são batizados com nomes de grandes sucessos da música nacional, como O tempo não para (R$ 31,99), feito com gin, frutas e energético tropical, e o Proibida pra mim (R$ 21,99), opção sem álcool à base de morango, água tônica e picolé.