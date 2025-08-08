Festival Vulica apresenta grafite de Zéh Palito na próxima segunda (11/8)

Zéh Palito nasceu em Limeira, São Paulo. É formado em Design Gráfico pela FAAL e em Artes Plásticas na EMCEA (Escola Municipal de Cultura e Artes) de Limeira. O artista faz parte da line-up do Festival Vulica, que chega a Brasília na próxima segunda-feira e segue até o dia 24 de agosto. Ele começou na arte de rua aos 15 anos e se envolvia com murais de rua e grafite no interior paulista. Palito utiliza uma linguagem original e tem como pauta de suas obras questões sociais.

Ele já viajou por vários países e segue seu viés marcado pela defesa de povos marginalizados. Zéh tem o costume de pintar sobre a realidade do local onde ele está. Na Zâmbia, ele utilizou pigmentos locais que eram de tons mais claros, como o rosa e o amarelo pastel. Nos Estados Unidos, ele fez referências à música, à cultura pop e a sociedade de consumo, com cores mais vibrantes.

Nas suas obras, o artista costuma retratar indígenas e negros, em meio ao tropicalismo brasileiro, com a presença de frutas e plantas. Além disso, ele traz elementos midiáticos, como roupas, marcas, carros, jóias e outros objetos. Suas obras estão em mais de 30 países, em várias exposições. Between the world and me no Museo de Arte Contemporâneo Querétaro - México, Cars, Pools and Melanin na Perrotin, Nova York, Eu sei porque o pássaro canta na gaiola - Galeria Simões de Assis, Brasil e Untouchable Negritude- Luce Gallery, Itália.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

