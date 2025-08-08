Teatro Unip recebe espetáculo que conta a história de Legião Urbana

Como é que se diz Eu te Amo está em cartaz neste fim de semana - (crédito: Divulgação)

O Teatro Unip recebe, pela primeira vez em Brasília, o espetáculo Como é que se diz Eu te Amo – ao som de Legião Urbana, com apresentações neste sábado, às 19h, e domingo, às 18h. A montagem, que já emocionou milhares de espectadores em Belém, Macapá e São Paulo, mistura dramaturgia e música para contar a história de um grupo de jovens vivendo o último ano do ensino médio em 1999.

Com mais de 30 sucessos da Legião Urbana interpretados ao vivo por um elenco de 19 artistas, o musical fala sobre amor, diversidade, amizade e amadurecimento. No palco, estão nomes como Caio Paduan, Francis Helena Cozta (eterna Cris de Chiquititas), o cantor Palma Jr., da banda Legião Urbana Cover SP, além dos criadores de conteúdo Victor Barros e Fabíola Martins.

Para o autor Leonardo Corrêa, trazer o espetáculo à capital tem um significado especial: “Estar em Brasília é como estar em casa. Estou ansioso para ver o público cantando, se emocionando e rindo conosco.”

O espetáculo terá banda ao vivo, coreografias originais e novos arranjos para clássicos como Eduardo e Mônica, Tempo Perdido e Pais e Filhos. A ambientação dos anos 1990 cria uma conexão nostálgica com o público, enquanto temas atuais garantem identificação com diferentes gerações. A peça também se destaca pelo cuidado estético e pela força das interpretações.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço:

9 e 10 de agosto – sábado às 19h e domingo às 18h, no Teatro UNIP Brasília. Ingressos: R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira). Valor promocional de R$ 60 para a categoria “Rabisco” com código do Instagram @sedizeuteamo. Classificação: 14 anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular