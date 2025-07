O rock que Brasília gosta está de volta com o Capital Moto Week

O Capital Moto Week voltou para mais um ano. O final de semana de abertura da edição de 2025 do maior evento de música e motocicletas do Brasil não poderia ser melhor, pensando no público de Brasília. Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e Samuel Rosa são as atrações principais do evento que vai lotar o Parque de Exposições da Granja do Torto nesta sexta-feia (25/7), sábado (26/7) e domingo (27/7).

Os nomes que agitam o primeiro final de semana tem em comum uma geração que dominou as rádios durante os anos 1980 e o início dos anos 1990 com o rock. Essa geração tem Brasília no centro. “Tocar em Brasília sempre é muito especial, uma cidade que respira música e esse evento é uma referência”, diz Samuel Rosa em entrevista ao Correio.

O cantor, que saiu apenas recentemente em carreira solo, tem uma relação forte com Brasília desde a época que liderava o Skank. “Agora, não à toa, é de longe a capital que eu mais toquei, depois que comecei a carreira solo. Estou feliz de estar voltando, um sinal de que a galera está gostando”, conta. “A minha expectativa é enorme, os shows em Brasília são sempre muito bons”, completa.

Mais legal do que tocar em uma cidade que o abraça, é saber que outros grandes nomes da mesma geração também irão fazer o mesmo. “É uma honra dividir o evento com bandas que fizeram e fazem a história do pop rock brasileiro”, afirma o artista que mesmo tocando em dias separados fica feliz de rever os companheiros de estrada. “Estar lá com essas outras bandas é motivo de muita alegria, vou encontrar velhos amigos”, comemora.

Serviço

Hoje, amanhã e domingo, no Parque de Exposições da Granja do Torto, os portões abrem às 17h. Os ingressos custam a partir de R$ 135 mais taxas para pedestres e estão disponíveis na plataforma da Bilheteria Digital.