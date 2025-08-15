Daniela Mercury canta Chico Buarque no Teatro da Caixa

Cantora com uma longa trajetória de sucesso como intérprete de ritmos baianos, Daniela Mercury foi a primeira a divulgar a axé music em Brasília, ao participar da Micarecandanga, na década de 1980. Ela, porém, sempre incluiu outros gêneros musicais em seu repertório, inclusive durante as apresentações a bordo de trio elétrico no carnaval de Salvador.

A versatilidade de Daniela poderá ser apreciada na estreia nacional, em Brasília, de Uma Chica, show no formato acústico, com o qual, nesta sexta-feira (15/8) e até domingo (17/8), homenageia Chico Buarque de Hollanda e marca seu retorno ao palco do Teatro da Caixa Cultural, acompanhada por uma banda e tendo a participação especial do filho, cantor e violonista e contrabaixista Gabriel Mercury.

O espetáculo é, antes de tudo, um tributo, em forma de celebração," deste grande compositor brasileiro que aos 80 anos segue cantando o país, retratando sua gente e suas questões políticas, sociais e econômicas, com maestria e poesias únicas", destaca Daniela. "Estou muito feliz por ter comigo neste espetáculo o meu filho Gabriel, talento único, dono de uma voz linda e herdeiro de minha música", acrescenta.

Da banda que a acompanha fazem parte Mou Brasil (guitarra), Bruno Aranha (teclado) e Victor Brasil (bateria). No repertório a cantora incluiu clássicos do cancioneiro buarqueano como Cotidiano, O que será e Retrato em branco e preto.