Rafael Sliks traz grafite abstrato para o Festival Vulica

Rafael Sliks é um artista nascido em São Paulo que compõe a line-up do Vulica — primeiro grande evento de arte urbana em Brasília — Sliks começou na cultura de rua com o skate até finalmente se interessar pelo grafite. Seu nome é um neologismo criado por ele que é a palavra em inglês Skills, que significa habilidade, escrita ao contrário. Em suas obras, ele busca soltar seus movimentos para transmitir algo. “Na minha arte pretendo me expressar. Gosto muito de criar profundidade. Assim, deixo em aberto para que as pessoas possam sentir o que quiserem”, diz.

Leia também: Artista L7 Matrix é um dos destaques do Festival Vulica em Brasília

Ele tem intervenções em vários lugares. São Paulo, Lyon, Paris, Amsterdam e Tóquio são algumas cidades em que o artista tem pinturas estampadas nas paredes. Para Brasília, ele traz uma mostra do que ele costuma fazer, a caligrafia de seu nome, reescrita repetidamente para construir uma figura abstrata. “Geralmente, faço meu nome, com repetições, ou palavras livres, formando minha poesia em texturas”, destaca. Rafael utiliza muito o azul em suas obras, mas gosta de combinar diferentes cores. “Gosto da cor azul, porque sinto que o azul tem algo espiritual. Mas gosto de muitas cores e combinações”, completa.

Leia também: Festival Vulica transforma Brasília em painel de arte urbana



O Vulica, inédito no país, chega a Brasília na próxima segunda (11/8), no Conic, e se estende pelo Setor Comercial Sul até o dia 24 de agosto. As primeiras edições foram em Minsk, capital de Belarus. O nome do evento vem do idioma local, Vulica significa “rua” em belarusso e a rua onde se originou o festival, foi apelidada de “Rua Brasil”.

Veja a programação

Do dia 12 à 14, a programação é diversa. Confira:

12, 13 e 14/8: 9h-18h: Pintura de murais no Conic e no Setor Comercial Sul

14/8: 9h-12h: Oficina de desenho com Igor Baldez “Olhar de Dentro: Autorretrato Intuitivo” - Turma especial em parceria com ACNUR. Onde: Sesi Lab

14h-17h: Oficina de desenho com Igor Baldez “Olhar de Dentro: Autorretrato Intuitivo” - Turma aberta ao público. Onde: Sesi Lab.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco